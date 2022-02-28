CANLI İZLE | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı canlı yayın (Süper Lig 27. hafta)

Kasıımpaşa-Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Üst üste gelen GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor zaferleriyle sezonu ilk 2’de bitirme hedefinde iddiasını artıran Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı da mağlup ederse ligde ekim ayından sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanmış olacak. Sezonun ilk yarısında da Giresunspor (2-1), Hatayspor (2-1) ve Kasımpaşa’yı (2-1) mağlup eden Fenerbahçe 3’te 3 yapmıştı. Bugün alınacak galibiyetle bu seri tekrarlanmış olacak.

Ligde üç maçtır kazanamayan ve son iki maçından beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise, Fenerbahçe’yi yenerek düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa, Trabzonspor’a 1-0 mağlup olduktan sonra son iki maçında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2, Hatayspor ile 4-4 berabere kalmıştı.