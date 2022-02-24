Cicaldau10 milyon Euro bonservis! Sampdoria iddiası…

İtalyan basını Sampdoria'nın Galatasaray'ın 24 yaşındaki Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

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Galatasaray’ın bu sezonki yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A ekibi Sampdoria’nın devreye girdiği öne sürüldü. İtalya basınından sampnews24’ün haberine göre Sampdoria 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

6.5 MİLYON EURO’YA GELMİŞTİ

25 yaşındaki oyuncunun transferi için 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Sampdoria’nın Rumen yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtildi.

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Cicaldau sarı-kırmızılılarda bu sezon çıktığı 29 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed’in ardından takıma en fazla katkıda bulunan oyuncu oldu.