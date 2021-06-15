Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulan hareket! Kola şişelerini kenara itti…

EURO 2020’de F Grubu’nda oynanacak Portekiz-Macaristan maçı öncesi basın toplantısında kameraların karşısına geçen Cristiano Ronaldo çok konuşulacak bir hareket imza attı.

Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Portekiz’de kritik maç öncesi basın toplantısına gelen Ronaldo önünde duran kola şişelerini kenara iterek su şişesini havaya kaldırdı ve ‘su için’ mesajı verdi.

EURO 2020’NİN SPONSORLARINDAN BİRİ

Sporcu sağlığı ve beslenme konusunda yıllardır uzman antrenörlerle çalışan ve formunu koruyan 36 yaşındaki Ronaldo’nun şekerli ve asitli içecek ile ilgili verdiği mesaj sosyal medyaya da damga vurdu.

Avrupa Şampiyonası’nda daha sahaya çıkmadan gündem yaratan Ronaldo’nun hareketi tüm dünyada yankı uyandırdı. Aynı zamanda turnuvanın resmi sponsorlardan biri olan markanın Ronaldo tarafından kenara itilmesi EURO 2020’de yeni bir krize neden olup olmayacağı tartışma konusu oldu.