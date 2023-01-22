Elini cinsel organına götüren Valentin Rosier kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Valentin Rosier, Kayserispor maçının son saniyelerinde sinirlerine hakim olamayınca kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının 90+4. dakikasında yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Nathan Redmond ve Salih Uçan’ın golleriyle Kayserispor deplasmanında 2-0 galip gelen Beşiktaş, Valentin Rosier’nin kırmızı kartıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kayserisporlu Gökhan Sazdağı ile tartışan Rosier, elini cinsel organına götürerek rakibine doğru bir hareket yaptı.

Olayın yaşandığı an Rosier’nin hemen önünde duran maçın hakemi Mete Kalkavan, tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı ve Beşiktaşlı futbolcuyu oyundan attı. Kalkavan, kendisine itiraz eden Beşiktaşlı futbolculara Rosier’nin yaptığı hareketi göstererek kırmızı kartın açıklamasını yaptı.

ROSIER ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Öte yandan, Kayserispor maçında sarı kart gören Nathan Redmond ve Romain Saiss Alanyaspor maçında cezalı duruma düşerken, kırmızı kart gören Valentin Rosier de takımdan ayrı kalacak. Rosier’nin bu hareketi sonrası, Beşiktaşlı taraftarlar yıldız futbolcuya tepki gösterdi.