Falcao kükremeden gitti! Mali zararı tam 15 milyon Euro…

1 Eylül 2019’da adeta tüm dünyayı sallayıp Cimbom’u tercih eden Radamel Falcao, 2 sene içinde sahada hayaleti oynadı. Kolombiyalı’nın kulübe mali zararı ise 15 milyon Euro oldu. Yıldız oyuncunun 1 golünün karşılığı 7.5 milyon TL'ye denk geldi.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“NASIL başlamıştı, bak nasıl bitti!” sözleri Radamel Falcao'yu tüm gerçekliğiyle anlatıyor… Bundan 2 yıl önce 1 Eylül'de Galatasaray'a transfer olan Falcao'nun gelişi tüm Türkiye ve dünyada bomba etkisi yaratmıştı. Transfer olduğu günden bugüne kadar sık sık sakatlıklar ve düşük performansıyla gündeme gelen Kolombiyalı golcü, dev bir hayal kırıklığı oldu. Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı.

KUPA SEVİNCİ YAŞAYAMADI!

İlk sezonunda 2 milyon Euro bonusla birlikte 7 milyon Euro kazanan yıldız isim, geçen sezon 5 milyon Euro'yu kabul etti. Sözleşme feshi olarak da 3 milyon Euro daha ücret alan Kolombiyalı golcünün maliyeti 15 milyon (150 milyon TL) Euro'yu buldu… Sadece 20 gol atabilen Falcao'nun 1 golü 750 bin Euro (7.5 milyon TL) maliyetinde oldu. Ve ne kadar acıdır ki, dünya starı Galatasaray kariyerinde hiç kupa kaldırma sevinci yaşayamadan Türkiye'den ayrıldı.

İlginizi Çekebilir Galatasaray Falcao ile yollarını ayırdı! 3 milyon Euro ödenecek...

98 MAÇIN 55’İNİ KAÇIRDI

FALCAO, çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi.

Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.