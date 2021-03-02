Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan krizde Oscar’lık yönetim

Fenerbahçe’nin son bir haftadır yaşadığı krizde Başkan Ali Koç ve ekibi önemli bir sınav verdi. Dağılmaya yüz tutan takımı birleştiren unsur başta Koç ve yönetimi oldu.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte takım içinde toplantılar yapan Ali Koç, futbolculara patronun Erol Bulut olduğunu hatırlattı, Caner Erkin kararında da destek oldu. Koç, tecrübeli oyuncuya, “Biz sana gel ağabeylik yap dedik ancak sen kavgacı abi rolündesin” diye çıkıştı. Ali Koç, Trabzon maçı sonrası ise “Kenetlendiniz, bir ve bütün oldunuz. Bu maç bir dönüm noktası. Şimdi hedefimiz bu futbolu kalan maçlarımızda da ortaya koymak” dedi.

CANER ERKİN’İ KADRO DIŞI BIRAKTIRAN SÖZLER

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin’in hafta içi takım toplantısındaki sözleri nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı öğrenilmişti. SÖZCÜ Fenerbahçe Muhabiri İrfan Yirmibeş, Caner Erkin’in toplantıda “Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız” şeklinde bir ifade kullandığını ve bu yorumun Erol Bulut’un hoşuna gitmediğini belirtmişti.

İLK GOL UĞURU

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon ilk golü bulduğu 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu şekilde hanesine 42 puan ekledi. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk devresinde ilk golü yediği Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını ise çevirip üçer puanı hanesine yazdırdı.