CANLI | Fenerbahçe-Gaziantep FK

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Yeni Malatyaspor beraberliğiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kazandığı haftada mutlak 3 puan arıyor. Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler 63 puanla 2. sırada, Gaziantep FK ise 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Junior Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

GUSTAVO İLK KEZ YEDEKLER ARASINDA

Bu maçta Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.



FENERBAHÇE’DE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa ve Marcel Tisserand, sarı kart görmesi durumunda Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

SON 10 MAÇTA AYNI SONUÇ YOK

Ligde inişli çıkışlı performans sergileyen Kanarya, son 10 maçında üst üste iki kez aynı sonucu alamadı. Sarı-lacivertliler son 10 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyete ulaştı.

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 10 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle: