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Fenerbahçe stadındaki zeminde muhteşem değişim

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor ile oynanacak maç öncesinde stadın zeminindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Göztepe maçında toprak hale gelen sahanın değişimi şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:02, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe stadındaki zeminde muhteşem değişim

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor’u ağırlayamayı hazırlanan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’ndaki zeminin değişimini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 gün önce yine Kadıköy’de oynanan Göztepe maçında, zemindeki yeşil alanların tahrip olması ve toprak bölümün fazlalığı eleştiri konusu olmuştu. İzmir ekibi karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetten sonra teknik direktör Erol Bulut “Zeminin çok kötü olması nedeniyle istediğimiz pas trafiğini yapamadık” açıklamasıyla sahanın durumunu eleştirmişti.

21 Ocak’ta oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında zeminin hali

Aradan geçen kısa sürede zeminde iyileştirme çalışmaları yapan sarı lacivertliler, bu akşam oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde son durumu ve yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Zeminin tamamen yeşil ve sorunsuz olduğu görülürken, bu kadar kısa sürede sahanın düzeltilmesi nedeniyle birçok taraftar kulübü tebrik etti.

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Yayınlanma Tarihi:13:50,