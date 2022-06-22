Fenerbahçe transferde hızlandı! Abdülkerim Bardakçı bitti, sırada…

Fenerbahçe ezeli rakiplerine çalım attı, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. İki başkan İstanbul’da görüştü ve el sıkıştı. Beşiktaş ve Galatasaray’ın da resmi teklif yaptığı başarılı stoper için sarı-lacivertlilerin ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, hem gelecek hem de gidecek oyuncuları belirlemek için yoğun mesaide. Flaş gelişme Abdülkerim Bardakçı'da yaşandı.

Fenerbahçe ve Konyaspor başkanları, İstanbul'da 27 yaşındaki stoperin geleceğini belirledi; 3.3 milyon Euro bonservise anlaşma sağlandı. Ödeme planı kısa sürede netleşecek. Sarı-lacivertliler, böylece Beşiktaş ve Galatasaray'a da önemli bir çalım attı. Hareketlilik ise bununla sınırlı değil…

CARVALHO’DA SIKI PAZARLIK

Jorge Jesus'un çok istediği ön libero William Carvalho konusunda da görüşmeler olumlu ilerliyor. Real Betis taksitlerle ödenecek 5 milyon Euro'ya ikna olmak üzere. 30 yaşındaki futbolcu yüksek ücret istiyor. Pazarlıklar sürüyor.

FORVETE ERISON VEYA VINICIUS

Benfica’dan Carlos Vinicius ve Botafogo'dan Erison, Fenerbahçe'nin iki ciddi santrfor adayı. Öncelik Vinicius'ta ancak PSV, bu oyuncuyu kiralamak istiyor. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonuyla öne geçmenin peşinde.

JORGE JESUS’TAN MIN JAE’YE: BİZİMLE KAL

Jorge Jesus, teklifler alan ve Fenerbahçe'de kalma ihtimali gittikçe azalan Min Jae Kim ile yüz yüze görüştü. Jesus, İstanbul'a gelen Kim'e, “Bir sezon daha bizimle kal” dedi, kendisiyle çalışmak istediğini aktardı.

MEYER, CAULKER, LEMOS, TISSERAND

Lemos, Meyer, Caulker, Tisserand, Pelkas ve Samatta; gönderilmesi planlanan yabancılar. Meyer, Lincoln anlaşması gereği Santa Clara'ya kiralanacak. Burak Kapacak ve Cağtay Kurukalıp da kiraya verilecek.

OZAN TUFAN GİDİYOR

Sarı-Lacivertli kulüpten sonra Ozan Tufan da Hull City ile anlaştı. 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis söz konusu. Ozan ise performansa dayalı üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. Resmi açıklama ise en geç haftasonu…