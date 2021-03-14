Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: ‘FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor’

Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe’de, karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan’a büyük tepki vardı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek futboldan FETÖ’nün temizlenmesi gerektiğini söyledi.

“FETÖ’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor” diyen Selahattin Baki, “Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’nin ikinci golünün ofsayt olduğunu söyleyen Baki, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın aile ilişkilerinin açıklanması gerektiğini belirtti.

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İşte Selahattin Baki’nin açıklamaları:

““Fetö tam olarak temizlenmedi. Bu cümleyi Ali Koç kullanmıştı. Bu cümleyi kullandıktan sonra bu akşam başımıza gelenler kamuoyunun malumu. İyi oynadık, kötü oynadık girmeyeceğim. Kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bugün yediğimiz gole bakıyorum kesinlikle gol ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım; bu golü Nazım'ın ayağına değdi diye üzerine yıkacaklar, kılıf büyük ihtimalle bu olacak. Hiç o işlere girmesinler uyarıyım. Nazım'a değse bile top ilk ayaktan çıktığında ofsayt. Bu oyunları tutmayacak. FETÖ’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor. Bu kadar net konuşuyorum. Fenerbahçe camiası daha önce iki kere operasyon yedi. Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolseverlerin yorumu. Ama sen yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, golse vereceksin.”

“Aile ilişkileri açıklansın, biz zaten açıklayacağız”

“Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. VAR hakeminin aile ilişkilerinin ve geçmişinin açıklanmasını istiyoruz. Refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Tiyatroyu da geçti bu durum. Operatörlerin içinde çalışanların kim olduğunu, firmayı çok iyi buluyoruz. Hem Galatasaray maçında hem burada karşımıza çıkan kişi hakkında gereken yapılmalıdır. Türk futbolunun iyi yere gitmesi için bu yapının silkelenmesi, yeni bir düzenin kurulması gerekiyor.”

“Lütfen bir temizlik bekliyoruz artık”

“Sokaktaki birçok insan şöyle varsayıyor; sanıyorlar ki yapay zekayla çiziliyor. Bunu İngiltere'den de biliyorum. Yapay zekanın ilk noktasını koyan insan eli. Zaten manipülasyona açık. Ortada kötü niyet varsa ki bu aşikar. Bunu yapay zekaya da kimse yıkamaz. Fenerbahçe camiası artık uyandı, yemiyoruz. Devletimizden istirham ediyorum. Bu tür ilişkisi olan insanları deşifre edin. 11 maç sonra bu sezon biter, şampiyon olan olur, önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz. Fenerbahçe camiası bunları yemiyor. Bu tip ilişkisi olan insanları deşifre edin, futbolu temizleyin. En çok sevdiğim şey futbol, artık futboldan bıkkınlık yaşayacak noktaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık.”

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Alper Pirşen: “Arkadaşlar aklımızla oynuyorlar”

Selahattin Baki'nin konuşması esnasında Alper Pirşen, ikinci golün ofsayt olduğuna dair bir görsel gösterdi. Ardından konuyla ilgili bir konuşma yapan Pirşen, “Arkadaşlar aklımızla oynuyorlar. Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş. Mesut'un karşıdan bir pozunu çektiler, ayak ayağına değdi mi, değmedi mi? Net vermediler. Biz o golün de ofsayt olmadığını gördük. Bu maçta onu yapan operatör bu maçta çizgiyi ayaktan çıktığında çiziyor. Bizi artık aptal yerine koymasınlar, yakalandılar. Bu operatörlerin çalıştığı firmanın, çalışanlarının yapısını biliyoruz. Bu operasyonun mutlaka bir cezası olacak. Fenerbahçe bu şirkete ve Galatasaray maçında karşımıza çıkan adamla ilgili gerekenleri yapacak. Soruşturulması bizim için önemli. Türkiye'de hem bu yapının hem hakem camiasının mutlaka silkelenmesi gerekiyor. Yeni bir düzenin kurulması gerekiyor. Biz Fenerbahçe olarak gördüğümüz hakem faciaları karşısında dehşete düşüyoruz. Biz de bir taraftarız ve artık sindiremiyoruz. Öfke katsayımız o kadar yükseldi ki nasıl davranmamız gerektiği konusunda ikilemde kalıyoruz. Futbol futbol olmaktan çıktı. Ortada futbol diye bir şey kalmadı. Nazım ile ilgili bir detay vereyim. Nazım'a bağlayacaklar diye duyuyoruz, bağlayamaz. Nazım'ın topla oynadığı kanaati varsa çizgi çizemezsin, VAR'a gitmek zorundasın. Burada ofsayt yok. Bu kuralları hepimiz çok iyi biliyoruz. 5 dakika sürdü pozisyon. Bazen 9 saniye, bazen 5 saniye. Yayıncı mı göstermedi, VAR odası mı yayınlayamadı bilemiyoruz ama kabul edilecek şeyler değil. Şurada verilen mücadele bazen kahpece yenilen bir golle çökmemize sebep oluyor” diye konuştu.