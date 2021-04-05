Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki’den Galatasaray’a çağrı: ‘Hodri meydan’

Süper Lig 32. haftasında Yukateş Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde ikinci sıraya yükselerek yeniden şampiyonluk potasına girdi. Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada kazanarak önemli bir avantajı ele geçiren Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda kötü bir futbol oynadıklarını ancak galibiyetin değerli olduğunu söyleyen Baki, şampiyonluk sayısı üzerinden gerilim yaşadıkları Galatasaray’a da çağrıda bulundu.

Öte yandan maçın hakemi İrfan Can Kahveci’nin VAR uyarısıyla iptal edilen golü hakkında konuşan Baki, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirdi.

“Ben Konyaspor maçından sonra da bir açıklama yapmıştım. Ben inanıyorum, bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. İstek ve karakter sorunu yok Samandıra’da. Yeni açtığımız sayfada, inancımız sonsuz. Takımımızı ve Emre Belözoğlu’nu tebrik ediyorum. İlk yarı iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktı.”

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“HEPİMİZİN YAŞI, AKLI, HAFIZASI YETİYOR”

“Ortaya iyi bir futbol koyamadık ama önemli bir galibiyet aldık. Psikolojik bir dönemeci döndük. Önümüzdeki maçı da inşallah alıp şampiyonluk telaffuz etmeye başlayabiliriz. Hepimizin yaşı, aklı, hafızası yetiyor, nice puan kayıpları kapandı. Bu işler psikolojik rüzgar işidir. Fenerbahçe önemli bir psikolojik dönemeci döndü, önümüzdeki 1-2 maçı da aldığımızda bu, rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray’ı rahatsız edecek.”

“HODRİ MEYDAN, ÇıKALIM, KONUŞALIM”

“Galatasaray Kulübü’ne dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray’dan cevap yok. Ben bir kez daha hodri meydan diyorum, çıkalım, konuşalım.”

“CÜNEYT HOCA O GÜN VERMİŞTİ”

“Ön görmek zor ama ümit ediyorum ki rakipler puan kaybedecek ki, bizim de şampiyonluk yolunda yolumuz daha açık olsun. Yönetime geldiğimiz ilk sezon bir Bursa deplasmanı vardı, benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O gün vermişti, bugün iptal etti Cüneyt hoca. Sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine çıkıyor tezimiz bence güçlendi.”