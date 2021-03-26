Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde saha içerisinde bir konuşma yapan Belözoğlu, daha sonra oyuncular ve teknik heyetle birlikte çalışmalara geçti. Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32’nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi.

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Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti. Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınara emanet edilmişti.

Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.

Öte yandan Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.