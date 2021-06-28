Fenerbahçe’de yönetim yeni, dertler eski!

Fenerbahçe’de ikinci Ali Koç dönemi resmen başladı. Başkan Koç ve yönetimini, yoğun ve zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, kulübün 5 milyar TL'yi aşan borcunu yeni gelir kaynakları yaratarak, borcu azaltmak ve sürdürülebilir bir noktaya getirmeyi hedefliyor. Bunun için de yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk hedef Can Bartu Tesisleri'nin karşısındaki 130 dönümlük araziye modern bir altyapı tesisi kurmak.

4 BÖLGEYE TRANSFER

Şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe'de Koç'un olmazsa olmaz hedefi futbolda şampiyonluk. Öncelikle yeni teknik adamı açıklaması beklenen Koç ve ekibi, sonrasında transferde gaza basacak. Forvet, kanat, stoper ve sağ beke nokta transferler yapılması hedefleniyor. Ataşehir'deki spor salonunun yanında yer alan 58 dönümlük arazi ve Kenan Evren Lisesi üzerinde hayata geçirilmesi planlanan projeler de yönetimi bekliyor.

FBCOİN PROJESİ TAMAM

Yeni dönemde dijital para projesine de ağırlık verilecek. FBCoin projesini hayata geçirerek sürekli bir gelir kaynağı oluşturmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, kulübün ekonomik durumunu düzeltmek için Gebze, Antalya ve Ankara'da bulunan kulübün arazilerini değerlendirmeyi planlıyor. Erkek basketbol dışındaki amatör branşların bütçelerinde de küçülmeler yaşanacak, her branş kendi yarattığı gelirlerle takımlarını oluşturacak. Futboldan buraya gelir kaynağı aktarılmayacak.