Florya’da casus avı! G.Saray krizlerine yenisi eklendi…

Hatayspor’a Cimbom’un taktik antrenmanları ve muhtemel onbiri ile ilgili bilgi sızdırıldığını öğrenen yöneticiler çileden çıktı. Başkan Elmas, Bikem Kanık ile birlikte apar topar Hatay’a gitti.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopup Türkiye Kupası'ndan ‘Denizli faciası' ile elenen Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesilirken, deneyimli hocanın ayrılığı sonrası patlak veren krizlere yenisi eklendi. Dün akşamki Hatayspor karşılaşması öncesi kulüpte ‘casus avı' başlatıldı.

Başkan Burak Elmas'a cephe alan ‘biri' veya ‘birilerinin', zorlu deplasman öncesi rakip Hatayspor'a, Cimbom'un taktik antrenmanları ve Torrent'in muhtemel onbiri ile ilgili bilgi sızdırdığını öğrenen yöneticiler çileden çıktı. ‘Casus'un kim olduğunu ortaya çıkarmak için çaba harcanırken maça gitmemeyi düşünen Elmas, olayı öğrenince Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile birlikte apar topar Hatay'a uçtu.

CENAZEDEN MAÇA

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, dün öğle saatlerinde son yolculuğuna uğurlanan Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı. Elmas, törenden sonra Hatay'a gitti.