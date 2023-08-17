Galatasaray 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz’ü transfer etti

Galatasaray, Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray genç oyuncu takviyelerine devam ediyor… Sarı-kırmızılı takım, Dortmund’un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz’ün transferi için anlaşma sağladı.

Türkiye’nin U17 milli takımının kadrosunda forma giyen Gürpüz, Dortmund’da takım arkadaşları ve antrenörlerle vedalaştı.

“GALATASARAY’LA ANLAŞTIK”

Borussia Dortmund’un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise “Gökdeniz Gürpüz’ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz’ün ailesi Türkiye’ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık” dedi.

Gökdeniz Gürpüz’ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II’den Trabzonspor’a imza atmıştı.

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.

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