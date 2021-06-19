Galatasaray başkanını seçiyor

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Galatasaray'da tarihi gün… Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.

116 YILDA 37 BAŞKAN

1905 yılında kurulan, ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı kulüpte geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilecek.

Metin Öztürk: Ekibim ile birlikte 2 yıldır bu seçime hazırlanıyoruz. Bizim için harika ve keyifli bir yolculuk oldu. Amaç Galatasaray'a hizmet. Koltuk ve unvan sevdası değil. Kendimize güveniyoruz. Kulübün, başarısız olacak bir yönetimi 3 yıl değil 3 ay çekecek hali yok.

İbrahim Özdemir: Galatasaraylılık ruhu, olan biteni kenardan seyretmek yerine elini taşın altına koymayı gerektirir. Galatasaray'ı yaşamının merkezine koymuş olan bir grup olarak, biz de kulübümüzün zor günlerinde elimizi taşın altına koymaya karar verdik ve yönetime talibiz.

Eşref Hamamcıoğlu: Hazırız, kendimize güveniyoruz. Camia da güvensin. Hayal satmayacağız. Ciddi, dirayetli bir yönetim ve Galatasaray'a yakışır bir temsil lazım. Kulübü 15 kişiyle yönetemezsiniz. 40 kişi de yetmez. Ekibimizde, gelecek yönetimlerin başkanı olacak isimler var.

Burak Elmas: Bütün çalışmalarımız ve projelerimizle, yetkinlik sahibi bir ekiple göreve hazırız. Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlış davranışları, kişisel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kurumsallaşmaya, şeffaflığa, hesap verilebilir olmaya çok önem veriyoruz.

Yiğit Şardan: Marka yönetmek bizim işimiz. 50 senedir herkesin arkasından eleştiriler, herkesin arkasından karalama var. Galatasaray'ın hastalığına doğru teşhis konması lazım. Galatasaray son yıllarda kudretini kaybetti. Ben ve ekibim bu kudreti geri getireceğiz.

METİN ÖZTÜRK’ÜN YÖNETİM KURULU

ASİL: Nasuhi Sezgin, İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Y. Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı YEDEK: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, E. Baturalp Pamukçu

İBRAHİM ÖZDEMİR’İN YÖNETİM KURULU

ASİL: M. Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, İsmail Aras

EŞREF HAMACIOĞLU’NUN YÖNETİM KURULU

ASİL: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem T. Aldanmaz YEDEK: Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Pelin Öztekin, Mutlu Yıldız

BURAK ELMAS”IN YÖNETİM KURULU

ASİL: Ali Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem A. Kanık, Turhan Özen, Emre Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün YEDEK: Reha Keskin, Selim Sefada, Gazi Tanrıverdi, Polat Kalafatoğlu, Ozan Şener

YİĞİT ŞARDAN’IN YÖNETİM KURULU

ASİL: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul YEDEK: Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu