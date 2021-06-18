Galatasaray’a UEFA’dan müjde!

Galatasaray Kulübü, tüm şartlarına tam uyum göstermesi nedeniyle daha 1 yıl olmasına rağmen UEFA Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur.

UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir.

Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır.

Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır.”

MUSTAFA CENGİZ: UEFA’YA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taahhütleri yerine getirdikleri için UEFA Finansal Fair Play'den (FFP) bitmesine 1 yıl kala çıkış yaptıklarını söyledi.

Mustafa Cengiz açıklamasında şunları söyledi:

“Geldiğimizden günden beri UEFA Finansal Fair Play ile çok uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık. UEFA bizi çok iyi dinlediler. Çok iyi görüşmeler yaptık. Kendimizi çok iyi ifade ettik ve UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşma yaptık. Arkasından dava CAS'a gitti. CAS'ta da kazandık, başarılı olduk. Fakat bu bizi sınırladı.

Transferler, satmadan almama kuralı bizi çok sınırlandırdı. Bunu belki ifade edemedik. Neden santrfor almadınız, neden defans almadınız diye eleştirilerde bulundular. Onlara hak veriyorum. Eleştirilere asla kızmam. Yapıcı, olumlu eleştiri insanı her zaman sıcak tutar. 3 yılda şampiyonluk aldık. 2 de kupa aldık. Bu Galatasaray camiasının gücünden geliyor. Sevinçli haber, bugün itibariyle daha 1 yıl olmasına rağmen Final Fair Play'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkür ederim. 3-4 aydır uğraşıyoruz. Bize ikna oldu. Sıkı denetleniyoruz.

Sağ olsunlar bugün itibariyle 1 yıl önce serbest bıraktılar. UEFA'ya, disiplin komitesi başkanına, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu 1 günde olmadı. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım. Neden, camiamım mutlu olsun diye. Galatasaray, dünyada 2 defa yapılandırma anlaşması yapan ve çıkış yapan sanırım ilk Türk kulübü…”