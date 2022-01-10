Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile NEF Stadyumu'nda yaptığı toplantıdan sonra görevinden ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışından kopan, Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray’da başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı. Terim, ayrılık kararının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek eşyalarını topladı ve hem futbolcular hem de çalışanlarla vedalaştı.

TERİM VE ELMAS ‘DEVAM’ AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI!

Türkiye Kupası’nda alınan sonucun ardından Fatih Terim, geçtiğimiz hafta Galatasaray’daki görevine devam edeceğini açıklamıştı. Sosyal medyadan uzun bir açıklama yapan Terim, sarı-kırmızılı takımda bir futbol mirası bırakmak istediğini belirtip gençlik projesinin zorlu olacağını hatırlattı. Fatih Terim’in bu açıklamasının ardından başkan Burak Elmas da çıkan ayrılık haberlerini yalanlayıp, tecrübeli hocayla yola devam edeceklerini ifade etmişti.

GENÇLİK AŞISI TUTMADI

Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkan olmasının ardından sözleşmesini uzatan Fatih Terim, kadroya genç isimler transfer etti. Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de ise 20. hafta sonunda Trabzonspor’un 22 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor’a taraftarı önünde penaltılarla elendi.

176 MAÇTA 44 YENİLGİ

Galatasaray, Fatih Terim döneminde 176 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım tüm kulvarlarda 97 galibiyet alıp 44 kez sahadan yenik ayrıldı. 340 atıp, 209 gol yiyen sarı-kırmızılı takım bu maçların 35’inden beraberlikle ayrıldı.

55 TRANSFER YAPILDI

Galatasaray’da Fatih Terim döneminde 55 transfer yapıldı. Bu transferleri çin 73 milyon Euro harcandı.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig2de son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olurken, aynı sezon ayrıca Türkiye Kupası da müzeye eklendi. 2019-2020 sezonun başında da Türkiye Kupası Kupası kazanıldı.

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