Galatasaray için en pahalı maç: Molde

Galatasaray'da varsa yoksa Molde maçı... Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan iyi bir sonuçla dönüp İstanbul’da işi bitirmek istiyor. Aslan, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa bu yaz harcadığı 20 milyon Euro’yu çok aşan bir rakamı cebine koyacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın önünde son bir engel kaldı: Molde… Şampiyonlar Ligi gruplarında 17. kez yer almak için yarın Norveç ekibine karşı eşleşmenin ilk ayağını oynayacak sarı-kırmızılılarda iyi bir skorla İstanbul'a dönmekten başka bir düşünce yok.

Hem teknik heyet hem de futbolcular tura odaklandı. Ancak belki de en büyük motivasyon yönetimde… Çünkü yıldızlarla dolu ve maliyetli bir kadro kuran Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin sağlayacağı ekonomik faydanın hayalini kuruyor.

DEV GELİR

Galatasaray, gruplara adını yazdırırsa 15.6 milyon Euro ayakbastı, 1.5 milyon Euro market geliri, en az 8 milyon Euro katsayı payını cebine koyacak. Devler Ligi'nde bir galibiyetin değeri 2.8 milyon Euro; beraberlik ise 930 bin Euro… Son 16 turunun 9.6, çeyrek finalin 10.6, yarı finalin 12.5 ve finalin de 15.5 milyon Euro'luk (Şampiyona ekstra 4.5 milyon Euro veriliyor) ‘bonus'u var.

Galatasaray, ilk maçta iyi bir skor alır İstanbul'da da turu geçerse kasasına 25 milyon Euro koymayı garantileyecek. Transfere harcanan 20 milyon Euro tek kalemde kasaya girecek.

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