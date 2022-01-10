Galatasaray’da ‘zihni sinir procesi!’

Galatasaray'daki değişim operasyonu, futbolun gerçekleri ile örtüşmedi. Kaleden hücum hattına her bölgede sorun var. Oyuncuların yetenekleri sorgulanıyor. Futbol tatmin etmiyor. Fatih Terim kredisini tüketti. Aslan artık prestij için sahaya çıkacak.

Mesut YILDIRIM

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Süper Lig'de son 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi. Zirve ile 22, düşme hattı ile 9 puan fark. Türkiye Kupası'na erken veda. Kaleden hücum hattına her bölgede sorun. Yetenekleri sorgulanan oyuncular. Sistemsizlik ve tatmin etmeyen futbol…

Teknik Direktör Fatih Terim'in ‘proje' dediği, bu sezonun başında transfere 25.3 milyon Euro harcanarak devam eden gençleştirme operasyonu, Galatasaray için kâbusa dönüştü.

ELDE KALDI AVRUPA LİGİ

EN çok oynayan 10 oyuncudan 5'inin 30 yaşın üzerinde olması, 22 yaşın altındayken 5'ten fazla maça çıkan futbolcu sayısının sadece 2 olması, Terim'e yöneltilen eleştirilerin başında geliyor. ‘Zihni Sinir' projesiyle kredisini tüketen Terim için istifa sesleri ilk kez yükseldi. Elinde tek Avrupa Ligi kalan Aslan, ligde artık ‘prestij' mücadelesi verecek.

NEDEN PROJE DEĞİL DE, PROCE?

Zihni Sinir, 1977'de karikatürist İrfan Sayar tarafından GırGır dergisinde Türk toplumu ile tanıştırılan ‘dünyanın en ileri zekalı gerisi' unvanlı bir karakter. Zihni Sinir ‘proje' yerine ‘proce' sözcüğünü kullanır. Çünkü proceler; mizah + estetik + fonksiyonellik gibi üç unsuru bünyesinde barındıran projelerdir.

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