Göztepe’nin ve Türk futbolunun efsanesi Doğan Küçükkuru corona virüse yenik düştü

Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Göztepe’nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz’de bırakmıştı. A Milli Takım’da da 1 kez forma giyen Küçükkuru’nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı’nda coronavirüsü tedbirleriyle defnedilecek.

Doğan Küçükduru, Göztepe’de İrfan Ertürk ve Sadullah Acele ile beraber oluşturduğu başarılı forvet üçlüsü nedeniyle Göztepe taraftarının söylediği Doğan, İrfan, ortala bombala Sado bombala tezahüratıyla tanındı.

Dört sezon Süper Lig’de mücadele eden Göztepe’de forma giyen Küçükduru burada gösterdiği performansla Türkiye millî takımına kadar yükselmeyi başardı.