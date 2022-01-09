Güven Yalçın: Kendimi atayım mı diye düşündüm

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de forma şansı bulan Güven Yalçın, 2-2'lik Çaykur Rizespor maçı sonrasında konuştu.

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Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Güven Yalçın maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. İki kez öne geçen siyah-beyazlılarda genç futbolcu kaçan galibiyete üzüldüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

GÜVEN: GEREKSİZCE GOLLER YEDİK

“Biz topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik. Benim düşüncem çok gereksizce goller yedik. 2-0’ı bitirirsin ama futbol bazen böyle, hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun.”

“Gole gidiyordum, birisi çekti beni. ‘Atayım mı kendimi’ dedim. ‘Gideyim’ dedim. 2-1’di. Gol atmak da vardı. Gökhan Akkan ağabey doğru köşeyi seçti.”

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