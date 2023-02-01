Hakim Ziyech’in evrakları karıştı PSG’ye transferi iptal oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Hakim Ziyech'i transfer etmek isteyen PSG'ye 3 kez yanlış evrak gönderdi. Tüm anlaşmaların yapılmasına rağmen transfer bu hata yüzünden iptal oldu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da transferin son günü benzerine az rastlanır bir skandal yaşandı… Chelsea’den Hakim Ziyech’i transfer etmek isteyen PSG İngiliz ekibinin yanlış gönderdiği evraklar nedeniyle yıldız oyuncuya imza attıramadı. Karşılıklı tüm anlaşmaların tamamlanmasına rağmen PSG, Ziyech transferini bitirmek için Chelsea’den belgeleri istedi ancak İngiliz devi tam üç kez yanlış evrak gönderdi.

BİR YANDAN REKOR KIRARKEN DİĞER YANDAN HATA YAPTILAR

Enzo Fernandez’i 125 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katan Chelsea Premier Lig rekoru kırarken Hakim Ziyech’in Paris’e gidişine yaptığı hata ile engel oldu. Son dakikalara kalan transferde PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea’ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya yaptığı yanlışlarla belgeleri yetiştiremedi.

ESPN’de yer alan habere göre; Chelsea’nin ilk gönderdiği belge bir hata içeriyordu, ikinci belgede ise imzalar unutuldu. İngiliz ekibinin son olarak gönderdiği evrak ise çok geç teslim edildi.

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU İZİN VERMEDİ

Paris Saint-Germain, tüm anlaşmalar tamamladığı ve imzalar atılmasına karşın yanlış evrak gönderilmesi sebebiyle transferi iptal etmek istemedi. Dev kulüp Fransa Futbol Federasyonu’ndan tolerans istedi ancak transfere gerekli izin çıkmadı.

2020 yılında Ajax’tan Chelsea’ye 40 milyon Euro’ya transfer olan Ziyech, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 1 asist üretebildi.