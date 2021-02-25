Hatayspor’da şok gelişme: Boupendza Krasnodar’ı reddetti

Spor Toto Süper Lig’de sezonun flaş takımlarından olan Hatayspor’da Aaron Boupendza krizi yaşanıyor. Rusya Premier Lig takımlarından Krasnodar’ın Hatayspor’a yaptığı transfer teklifinde kulüple anlaşma sağlamıştı. Ancak 24 yaşındaki Boupendza takımdan ayrılmayacağını açıklayınca transfer suya düştü.

Bu sezon attığı 18 golle Süper Lig’de gol krallığında zirvede bulunan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza için Rus ekibi ilk olarak 8,5 milyon Euro bonservis bedeli önermişti. Yapılan görüşmeler neticesinde, “8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay” teklifinde anlaşan taraflar, son sözü yıldız futbolcuya bıraktı.

Ancak Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, golcü futbolcunun Krasnodar’ın teklifini reddettiğini ve Hatayspor’da oynamak istediğini duyurdu.

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Transfer için Hatay’a gelmişlerdi

Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, Krasnodarlı yetkililerle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanmıştı:

“Oyuncumuza hem ülkemizden hem yurt dışından birçok kulüp teklifte bulundu. Bu görüşmelerde sadece parayı değil futbolcumuzun isteğini ve geleceğini de düşündük. En çok para vereni değil oyuncumuza en çok değer vereni tercih etmek istedik. Transferi her iki tarafın da mutlu olacağı şekilde sonuçlandırmak istedik.”

Transferi noktalamak için Hatay’a gelen Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig ise, “Atakaş Hatayspor bu süreçte çok profesyonel davrandı. İyi ilişkiler ve diyaloglar kuruyoruz. Kısa zamanda açıklama yaparız” şeklinde konuşmuştu.

Boupendza: “Hangi takımın isteyeceği önemli”

Öte yandan İstanbul ekiplerinin de transfer radarında bulunan Boupendza, daha önce yaptığı açıklamada “Hangi takımın beni isteyeceği önemli” demiş ve geleceğine ilişkin şu sözleri sarfetmişti:

“Şimdilik Hatayspor’dayım, Hatayspor’un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli.”

Aaron Boupendza kimdir?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.