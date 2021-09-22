CANLI | Kayserispor-Galatasaray maçı | Süper Lig 6. hafta

Kayserispor Galatasaray maçı Sözcü'de! İki sarı-kırmızılı takımın hafta içi mücadelesinde takımlar puansız geçtikleri geçen haftayı telafi etmek istiyor. Kayserispor Galatasaray maçının kadroları, canlı anlatımı ve canlı istatistikleri haberimizde...

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Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Kayserispor’un 7, Galatasaray’ın ise 8 puanı bulunuyor.

Ligde geçen haftayı puansız geçen iki takımdan ev sahibi ekip Kayserispor, 2-1 ile Hatayspor’a; Galatasaray ise sahasında 1-0’la Alanyaspor’a mağlup oldu.

51. RANDEVU

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı.

Son 3 maçta kazanamadı

Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 mücadeleden 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, Kayseri'ye 8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de son maçlarda Kayserispor'a mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Kayseri ekibine son olarak 12 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da oynanan karşılaşmada mağlup oldu. Aslan daha sonra oynanan 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Marcao cezalı

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey de Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.