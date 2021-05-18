Mohamed Zeki Amdouni’ İsviçre’yi seçti, TFF açıklama yaptı

TFF, Ümit Milli Takım kadrosuna davet alan Mohamed Zeki Amdouni’nin İsviçre Milli Takımını seçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır.

Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni’nin kendi isteğiyle İsviçre Millî Takımı’nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”