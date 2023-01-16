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Pendikspor Erzurumspor FK maçında uzatmada bir puan

Sahasında Erzurumspor'u konuk eden Pendikspor, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yayınlanma: 22:26 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
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Pendikspor Erzurumspor FK maçında uzatmada bir puan

Pendikspor, Spor Toto 1’inci Lig’in 20’nci hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK ile sahasında uzatmada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü 65’inci dakikada Ahmet Ildız’dan gelirken, Erzurumspor’a beraberliği getiren golü 90+4’üncü dakikada penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Aosman), Ferhat Öztorun, Tarık Tekdal, Hasan Kılıç, Regattin, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Thuram (Dk. 89 Ahmet Yazar), Kappel (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Estrela, Sefa Akgün, Muhammed Özhan (Dk. 63 Olanare), Shala (Dk. 78 Alican Özfesli), Ufuk Budak (Dk. 84 Bergdich), Eren Tozlu

GOLLER: Dk. 65 Ahmed Ildız (Pendikspor), Dk. 90+4 (P) Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KART: Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)

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