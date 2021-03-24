Rıdvan Dilmen şikayetçi olmuştu… Gazeteci İbrahim Seten hakkında hapis talebi

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gazeteci İbrahim Seten’in sosyal medya hesabından yaptığı 12 Aralık 2020 tarihli, ‘Kılavuzu şeytan olanın…” şeklindeki paylaşımı üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

“ŞEYTAN LAKABIYLA TANINIYOR”

Suç duyurusu üzerine açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Seten'in bahse konu paylaşımı yaptığını kabul ettiği aktarıldı. İddianamede yer alan ifadesinde İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen'in ‘Şeytan' lakabıyla tanındığını belirterek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir mağlubiyeti sonrası 30 yıllık bir spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarını aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu söylediği kaydedildi.

“İBRAHİM SETEN’E HAPİS TALEBİ”

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, İbrahim Seten’in paylaşımının, Rıdvan Dilmen’in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu belirtilerek, yapılan paylaşımın ‘Hakaret' suçunu oluşturduğu kaydedildi. Bu suçun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşmadığı belirtildi.

Düzenlenen iddianamede İbrahim Seten hakkında, ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.