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Son dakika… Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş duyurdu: 8 futbolcu kamptan ayrılıyor

Türkiye'nin Letonya ile yapacağı maç öncesi sekiz futbolcu kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Şenol Güneş, durumu "Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor" şeklinde duyurdu. Şenol Güneş, ayrılan sekiz futbolcu yerine kadroya dahil ettiği üç futbolcuyu da açıkladı.

Güncellenme: 18:39, 29/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Son dakika… Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş duyurdu: 8 futbolcu kamptan ayrılıyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında İstanbul Atatürk Stadyumu’nda Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda sekiz futbolcu ayrıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı milli takım kadrosuna aldık” dedi.

Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan futbolcular arasında Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Emre Kılınç’ın yer aldığı öğrenildi.

Şenol Güneş’in aday kadroya dahil ettiği Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan Letonya maçında oynamaları halinde Milli formayı ilk kez terletmiş olacaklar. Alparslan Öztürk Göztepe’de, Bünyamın Balcı Antalyaspor’da, Enis Destan ise Altınordu’da oynuyor.

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Yayınlanma Tarihi:18:11,