Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin transferde Peter Olayinka savaşı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Nijeryalı forvet Peter Olayinka transferinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi...

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ve ligi ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. İki ezeli rakip, hücum hattını kuvvetlendirmek için Nijeryalı Peter Olayinka’yı gözüne kestirdi.

Daha önce Fenerbahçe’nin de radarına giren 26 yaşındaki kanat oyuncusuna Trabzonspor da talip oldu. Nijerya basınında çıkan habere göre, Slavia Prag forması giyen Olayinka için bordo mavili kulüp 5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Trabzonspor yönetimi, bir başka Nijeryalı olan Olayinka’yı transfer ederek kanat bölgesindeki açığı kapatmak istiyor.

2018’de Gent’ten 3.2 milyon euroya Slavia Prag’a transfer olan Olayinka, 146 maçta 32 gol-19 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, Çekya ekibiyle birlikte üç lig şampiyonluğu ve iki Çek Kupası kazandı.

Piyasa değeri 7 milyon euro olan Olayinka, hem santrfor hem de kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezon Çekya liginde 21 maçta 5 gol-3 asist yapan Olayinka, Konferans Ligi’nde oynadığı 10 maçta 4 gol-1 asistlik katkı sağladı.