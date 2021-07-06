TRT spikeri Levent Özçelik’ten Inzaghi hatası: ‘Kusura bakmayınız…’

EURO 2020 Yarı Final maçında İtalya ve İspanya kozlarını paylaşırken gecenin en çok konuşulan ismi TRT spikeri Levent Özçelik oldu.

İtalya karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chisea’nın golüyle 1-0 öne geçerken maçı anlatan deneyimli spiker Levent Özçelik’in Cheisea’ya ‘Inzaghi’ demesi kafaları karıştırdı. Gol sırasında defalarca ‘Inzaghi’ diyen Özçelik, kısa süre sonra hatasını fark ederek golü Chiea’nın attığını söyledi.

İtalya’nın eski efsane futbolcusu Filippo Inzaghi ile Chiesa’yı karıştıran Özçelik, yayın sırasında “Chiesa’nın golü attığı anda ağzımdan Inzaghi çıktı. Yıllarca anlattığımız bir futbolcu Inzaghi. Oradan bir çağrışım. Kusura bakmayınız lütfen” ifadelerini kullandı.

Ancak Özçelik bu gafının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Inzaghi de çok temiz vurmuş ama Totti'ye de hakkını vermek lazım. Yalnız Cannavaro böyle devam ederse Ballon d'Or alır. pic.twitter.com/u3sGz9pup6 — Metin Ari (@TheFootballWr8r) July 6, 2021

Seneler sonra çıktı geldi golünü atıp İtalyayı öne geçirdi o bir efsane Flippo inzaghi pic.twitter.com/zitfSKVDOn — Cem Balcı (@cemblc) July 6, 2021

adam chiesa'yı babasıyla karıştırıp eski maçlara gitti orada da babasını inzaghi ile karıştırdı — ümit + (@ilgincbisey) July 6, 2021

bence inzaghi gercekten oynuyor spiker cok ısrarcı davranıyo cünkü — Asiye (@asymerve) July 6, 2021

verdiğim vergilerle 2021 yılında inzaghi’nin attığı golü izledim.. teşekkürler trt — oğuz. (@sir_mancio) July 6, 2021

Levent Özçelik’e göre İtalya kadrosu pic.twitter.com/GyNsBt5U8h — Abuzer (@azginbukalemun2) July 6, 2021