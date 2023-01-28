Tuzlaspor Sakaryaspor maçında uzatmada üç puan
Deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Sakaryaspor, beş gollü maçta uzatmada dakikalarında bulduğı golle rakibini mağlup etmeyi başardı. Tuzlaspor'da Ogün Bayrak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Tuzlaspor’u uzatmada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Sakaryaspor’a galibiyeti getiren golleri Donkor, Kasonga ve Burak Süleyman kaydetti. Tuzlaspor’un gollerini Imbula ve Adeyini atarken, Ogün Bayrak 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 34’e çıkardı. Son 7 maçta 6. yenilgisini yaşayan Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Mehmet Taş, Muhammed Bayır, Imbula, Rotman, Yahaya (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Erol Can Akdağ (Dk. 90+3 İsmail Konuk), Nzuzi Mata (Dk. 79 Ozan Papaker), Adeniyi (Dk. 78 Kone)
Sakaryaspor: Furkan Köse, Oğuz Yıldırım, Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, İbrahim Has (Dk. 63 Milosevic), Roshi (Dk. 80 Dimitrov), Hakan Yavuz (Dk. 63 Mehmet Akyüz), Nalepa, Burak Süleyman, Kasongo
Goller: Dk. 39 Donkor, Dk. 71 Kasongo, Dk. 90+4 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 45+3 Imbula (Penaltıdan), Dk. 52 Adeniyi (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mehmet Taş (Tuzlaspor), Dk. 24 Hakan Yavuz, Dk. 32 İbrahim Has (Sakaryaspor) (AA)