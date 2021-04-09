UFO gören masum Galli Gareth Bale: ‘Gözlerimle gördüm’

Tottenham’ın Galli futbolcusu Gareth Bale, bu kez futbol dışı hatta dünya dışı bir konuyla gündeme geldi. Süperstar uzaylıların var olduğuna dair kesin görüşlerini açıklarken, kendi gözleriyle UFO gördüğünü iddia etti.

Tottenham’ın resmi YouTube kanalındaki bir programa katılan Bale, takım arkadaşı Joe Rodon’la gerçekleştirdiği sohbet sırasında uzaylılara değindi. 31 yaşındaki futbolcu, ABD hükümetinin çok sayıda komplo teorisini beraberinde getire uçan daire görüntülerini yayınladığını söyleyerek, uzaylılara dair görüşlerini destekleyici ifadeler kullandı.

Rodon uzaylılarla ilgili ilk soruyu sorarken, “Bununla ilgili uzun bir tartışmamız oldu. Onların olmadığını söylemeyeceğim. Buna inandığını biliyorum ve tartışmak istemediğim için karşı olduğumu söylemeyeceğim” dedi.

“UFO GÖRDÜM”

Takım arkadaşına yanıt veren Bale, “Çok sayıda komplo teorisi var ABD hükümetinin yayınladığı UFO görüntüleri var” sözleriyle görüşlerini savundu. Rodon ise görüntülerin sahte olabileceğini söyleyerek Bale’in ortaya sunduğu iddiaların meşruiyetini sorguladı.

Ancak geri adım atmayan Bale, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kesinlikle, yüzde 100 uzaylılar var. Bazı hükümetlerin UFO’larla ilgili gizli şeyleri olduğunu biliyorum. Aslında bir keresinde ben de UFO gördüm.”