Valerien Ismael ile yeni dönem: Çok koşup saldıracak…

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam, 8 haftalık bölümde 3’lü ofans hattıyla hücum edip koşu mesafesini 124 km’ye yükseltmeyi hedefliyor.

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Beşiktaş’ta Valerien Ismael dönemi başlıyor… Fransız teknik adamla birlikte siyah-beyazlıların oyun yapısında yepyeni bir sayfa açılacak. 3-4-3'lü oyun sistemini benimseyen İsmael'in ilk hedefi, çok koşup ve rakip savunmayı yıpratan bir pres taktiği uygulamak. Yaş ortalamasını bu sisteme uygun bir şekilde düşürecek olan Fransız hoca, genç ve dinamik oyuncularla birlikte yola devam edecek.

YARDIMCILARI: KARAVELİ-MURRAY

İsmael'in ligde kalan 8 haftanın gelecek sezonun planlarını yapmak için yeterli bir süre olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Bu dönemde futbolcularına kendi oyun stilini uygulatıp gelecek sezonun temelini kuracak olan Fransız hocanın ekibi de şekillenmeye başladı. Önder Karaveli'yle birlikte bir diğer yardımcı Adam Murray olacak. Performans atleti Jack Riley ve Spor Bilim Koçu ise Jonny Northeast.

YENİ SEZONDA MAAŞI: 1.2 MİLYON EURO

46 yaşındaki İsmael'in sözleşme detayları da belli oldu. 1+1 yıllık mukavelede gelecek sezondan itibaren Fransız hoca, 1.2 milyon Euro ücret alacak. Mukavelede başarıya endeksli bazı primlerin de yer alacağı öğrenildi. İsmael, bugün İstanbul'da olup tesislere gidecek.