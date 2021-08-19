Vitor Pereira’nın 17. Avrupa maçı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları HJK Helsinki maçıyla birlikte 17. Avrupa maçında sahne aldı.

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Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa’da boy göstermişti.

Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti. Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan’ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı. Molde, Ajax ve Celtic’in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova’yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz’in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek’in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa’ya veda etmişti.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa’da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

Pereira, HJK Helsinki maçıyla sarı-lacivertlilerin başında 17. Avrupa kupası maçını oynadı.