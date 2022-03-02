Volkan Demirel küfür etti! Sivasspor maçının ardından flaş açıklama…

Sivasspor'un sahasında konuk ettiği Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiği maçın ardından Ziya Erdal teknik direktör Volkan Demirel'in genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi ekibin tecrübeli oyuncularından Ziya Erdal maç sonu röportajında Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel’in saha kenarından genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin’e küfür ettiğini ve oyuncunun maç sonu soyunma odasında küfür nedeniyle ağladığını söyledi.

‘HALA FUTBOLCULUKTA KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

İşte Ziya Erdal’ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar: “Karagümrük maçının sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası, bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan’a küfür etti. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık almadı. Rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncumuza küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş”