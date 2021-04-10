Yedlin’e yapılan hareket ortalığı ayağa kaldırdı! Kırmızı kart beklentisi…

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray’ın Karagümrük’ü ağırladığı mücadelenin 20’inci dakikasında yaşanan bir pozisyon büyük tepkilere neden oldu. Sarı kırmızılı takımın ABD’li oyuncusu DeAndre Yedlin, Karagümrüklü Jermain Lens’in yaptığı müdahale sonrası acı içinde yerde kaldı.

Yıldız oyuncu saha kenarında uzun süren tedavisine ve kendisini denemesine rağmen mücadeleye devam edemedi ve yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı. Karagümrük hücumunda Lens’ten topu almaya çalışan Yedlin sağ ayak bileğine çok sert bir darbe aldı. Lens’in topa vurduktan sonra ayağının tabanıyla Yedlin’in bileğine sert bir darbe yaptığı ve oyuncunun bileğinin esnediği görüldü.

KIRMIZI KART BEKLEDİ OYUN DEVAM ETTİ

Galatasaraylı oyuncular pozisyon sonrası Yedlin’e yapılan hareket nedeniyle Lens’e kırmızı kart gösterilmesi yönünde maçın hakemi Ali Palabıyık’a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.

0-0 biten ilk yarıda yaşanan o pozisyon ilk yarıya damga vurdu. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada hem Lens’in hareketine hem de kart çıkmamasına isyan etti. Hakem Ali Palabık’a da tepki gösteren Galatasaray taraftarları oyuna devam edemeyen Yedlin’e yapılan hareket için çok büyük tepki gösterdi. İşte yapılan bazı paylaşımlar…

Yedlin’in bileği paramparça etti kırmızı görmedi Lens boşuna izliyoruz ya cidden tiksindim . — Bilal Nadir (@bllndryltr) April 10, 2021

Mustafa Muhammed'e ilk basit faulünde direk sarı kart veren hakem, gözünün önündeki Lens'in Yedlin'in ayak bileğine sakatlamaya yönelik basmasına DEVAM dedi. Yazıklar olsun!!! pic.twitter.com/Cxq5VkanYB — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 10, 2021

Lens, Yedlin’in ayağını kıramadığı için faul bile çalınmadı!! pic.twitter.com/sEtMHPqHGF — iskender baydar (@iskenderbaydar) April 10, 2021

Lens’in DeAndre Yedlin’e yaptığı hareketi Galatasaray’lı bir oyuncu yapsaydı hakem büyük koşarak gelip kırmızıyı çıkarırdı. GALATASARAY kompleksiniz batsın. #GSvKG pic.twitter.com/H6F12siIkx — Ekselansları (@siyahekselans_) April 10, 2021

Lens Yedlin’in ayağı kopmadığı için herhangi bir kart görmedi. Kopsaydı da sarı kart görürdü zaten. Büyük ihtimalle kırık var Yedlin oyundan çıktı. Vebali senin boynuna Ali Palabıyık #GSvKG pic.twitter.com/Yt5VHH0FkO — Muhammed #GSenayisi (@terimthebest) April 10, 2021

Lens direkt Yedlin'in bileğine bastı. Gol vermeden VAR'a giden, hakem golü vermeden VAR'dan çağıran adamlar pozisyonu görmezden geldi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yazıklar olsun. — Majesteleri (@siyahalpacino) April 10, 2021

Lens'in hareketi toptan sonra bileğe basma kart ve faul ama korner veriyor ya,gercekten sinir harbi — Engo (@namelessone1905) April 10, 2021

Yedlinin ayağının kopması mi gerekiyordu buna kart bile verilmedi yazıklar olsun! #GSvKG lens feghouli pic.twitter.com/gc67AjW7Hv — feritsaridayi (@feritsaridayi1) April 10, 2021