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Yedlin’e yapılan hareket ortalığı ayağa kaldırdı! Kırmızı kart beklentisi…

Galatasaray Karagümrük maçında Lens'in Yedlin'e yaptığı müdahale büyük tartışmalara neden oldu. Ayak bileği kötü şekilde esneyen Yedlin oyuna devam edemedi, sarı kırmızılı takım Lens'in hareketi için kırmızı kart bekledi.

Güncellenme: 20:02, 10/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Yedlin’e yapılan hareket ortalığı ayağa kaldırdı! Kırmızı kart beklentisi…

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray’ın Karagümrük’ü ağırladığı mücadelenin 20’inci dakikasında yaşanan bir pozisyon büyük tepkilere neden oldu. Sarı kırmızılı takımın ABD’li oyuncusu DeAndre Yedlin, Karagümrüklü Jermain Lens’in yaptığı müdahale sonrası acı içinde yerde kaldı.

Yıldız oyuncu saha kenarında uzun süren tedavisine ve kendisini denemesine rağmen mücadeleye devam edemedi ve yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı. Karagümrük hücumunda Lens’ten topu almaya çalışan Yedlin sağ ayak bileğine çok sert bir darbe aldı. Lens’in topa vurduktan sonra ayağının tabanıyla Yedlin’in bileğine sert bir darbe yaptığı ve oyuncunun bileğinin esnediği görüldü.

KIRMIZI KART BEKLEDİ OYUN DEVAM ETTİ

Galatasaraylı oyuncular pozisyon sonrası Yedlin’e yapılan hareket nedeniyle Lens’e kırmızı kart gösterilmesi yönünde maçın hakemi Ali Palabıyık’a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.

0-0 biten ilk yarıda yaşanan o pozisyon ilk yarıya damga vurdu. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada hem Lens’in hareketine hem de kart çıkmamasına isyan etti. Hakem Ali Palabık’a da tepki gösteren Galatasaray taraftarları oyuna devam edemeyen Yedlin’e yapılan hareket için çok büyük tepki gösterdi. İşte yapılan bazı paylaşımlar…

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Yayınlanma Tarihi:19:57,