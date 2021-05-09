Yılmaz Vural dönemi 40 gün sonra sona erdi

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak kümede kalma ümitlerini neredeyse tüketen BB Erzurumspor'da maçın ardından Teknik Direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural‘la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Öte yandan Yılmaz Vural bu sezon Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'ın ardından Dadaşlar’ın başına geçen 5. teknik direktör olmuştu. Erzurum ekibinin ligin 41. haftasındaki Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan ile çıkması bekleniyor.

30 MART TARİHİNDE TAKIMIN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Yılmaz Vural, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 30 Mart 2021 tarihinde BB Erzurumspor’un başına geçmişti. BB Erzurumspor’un başında 40 gün kalabilen ve 9 maça çıkan tecrübeli teknik direktör, 3 galibiyet, 1 beraberlik vve 5 yenilgi aldı.

BB Erzurumspor’da Erzurumspor’da Yılmaz Vural’ın ayrılığının ardından takımın iki yabancı futbolcusu Arvydas Novikovas ve Ricardo Gomes’e de af çıktı. BB Erzurumspor’un Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçının ardından kadro dışı bırakılan Novikovas ve Gomes’in takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Denizlispor’u 3-2, 36. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 1-0 ve 37. hafta maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Yılmaz Vural yönetimindeki BB Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alma başarısı göstermişti. Ancak bu tarihi başarının ardından Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında alınan mağlubiyetler, Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasına neden oldu.

Yılmaz Vural, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada “Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye’de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa’da şoför ehliyeti alsın göreyim” demişti.