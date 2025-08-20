“Şu kısacık hayat, bunları yaşamaya değer mi?..”

Önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın’da, CHP’den ayrılıp AKP’ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu protesto etmek amacıyla düzenlediği görkemli mitingi izleyenler arasındaydık. Değerli kardeşim Gökmen Ulu ile saatler öncesinden kente giderek, Çerçioğlu’na tepki gösteren, “Oylarımızı ona değil, CHP’ye verdik. Ama o onları çalıp AKP’ye gitti” diyen öfkeli Aydınlılarla söyleşiler yaptık.

İzlenimlerimizi anlatmadan önce sizi 7 yıl öncesine götürmek istiyorum:

★★★

9 Kasım 2018...

O gün bu köşede özetle şu satırları yazmışım:

“(...)Topuklu Efe namıyla anılan Aydın’ın başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan, her şeyimizi borçlu olduğumuz Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı kutsal Dumlupınar topraklarına, ilçenin makus talihini değiştirecek bir yüksek okul binasını yapmasını rica edeceğim.

O nedenle Aydın’a çok büyük heyecanla gidiyorum.

Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı bir yüksek okulun inşa edilmesiyle, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ardından, Özlem Çerçioğlu adının da toplumsal hafızamıza ve fahri hemşerisi olmaktan gurur duyduğum ilçe tarihine altın harflerle yazılacağına inanıyorum.

Topuklu Efe’den bu sözü almayı ve Aydın’dan çocuksu bir sevinçle dönmeyi diliyorum...”

Uğur Dündar, mitingde Aydınlı vatandaşlarla bir araya geldi.

★★★

Cumartesi günü yazdığım gibi Özlem Çerçioğlu’ndan bu sözü, kameraların önünde almıştık. Başkan Çerçioğlu, ilçeye hareket getirerek çekim merkezi olacak bu yüksek okulu, belediye kaynaklarına el sürmeden, tamamen ailesinin geliriyle inşa etme sözü vermişti.

Dumlupınar’da bayram sevinci yaratan müjdeyi aldıktan sonra, biz de çocuksu bir sevinçle evlerimize dönmüştük.

Ancak aradan geçen yıllarda Özlem Hanım bu sözünü unuttuğu gibi, kendisine hatırlatmak için 3 kez arayan Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz’ın telefonlarına çıkmamış, Ankara’daki bir CHP toplantısında karşılaştığında da 1 dakikalık görüşme talebini reddetmişti!

Ayrıca o süreçte beni de arayıp yüksek okul binasını yapamayacağını belirtme gereksinimini de duymamıştı!

★★★

Önceki gün yine Aydın’daydık.

Çevremizi saran ve bizi ağırlayabilmek için yarışan aydınlık yüzlü Aydınlıların tümü, Çerçioğlu’nun kendilerine büyük hayal kırıklığı yaşattığını ve onu asla affetmeyeceklerini söylüyorlardı. Örneğin CHP Kadın Kolları Üyesi bir kadın, tepkisini dile getirirken “Ben evde çocuklarıma yemek yapmadım, onun için

köy köy dolaşıp oy topladım. Ama o, bizlerin emeklerine nankörlükle cevap verdi.

Haram olsun...” diyordu.

Bir başkası ise son dönemlerdeki davranışlarından kuşkulandıklarını, ama yine de “topuklayıp gidebileceğini” düşünemediklerini söylüyordu. Kibir abidesine dönüştüğünü, ceberrut bir yönetim anlayışını benimsemesi nedeniyle seçmenin tüm sempatisini kaybettiğini belirtenler, bundan böyle bırakın halkın arasına karışmayı, sokağa çıkmasının bile çok zor olduğunu dile getirenler vardı.

Özetle; onlarca insanla konuştuk, hepsinden çok sert eleştiriler dinledik.

★★★

Canlı yayında seyrettiğiniz gibi miting alanı hıncahınç doluydu.

CHP lideri Özgür Özel’in yaklaşık 1,5 saatlik coşkulu konuşması sık sık “Özlem istifa!.. Özlem istifa!..” sloganları ile kesiliyordu.

Miting bitip, Gökmen ile aracımızı park ettiğimiz yere doğru ilerlerken önümüz sıra yürüyen iki Aydınlı kendi aralarında Özlem Çerçioğlu’nu kastederek şöyle konuşuyorlardı:

“Şu kısacık hayat, bunları yaşamaya değer mi?..”