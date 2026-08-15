Akaryakıt pompasının bile bir gününü yönetemiyorlar. Sabah, gün ışırken indirim geliyor. Akşam, güneş batarken yeniden zam biniyor. İktidar, sersem sepelek bir yönetime saplandı. Fetullah pompasını da yönetememiş, birbirine düşmüşlerdi. Şimdi Süleymancı pompası da ellerinde patladı. Ne kadar ilginç! Hayret uyandırıcı! İlham verici! ★★★ Beyaz takke giyen Fetullahçı ile lacivert takke giyen Süleymancının ikisi de son 50-60 yıl içinde sağcı, muhafazakar, din sömürücü iktidarlar ve darbeci generallerin yönetime el koydukları sırada devlete, orduya, bakanlıklara sızmışlardı. İkisi de bugünkü iktidarın 25 yıllık dönemi sırasında devlet içinde gelişip, büyüyüp, zenginleşmiş, korunmuş, devleti hortumlama kapasitesi sahibi olmuşlardı. Ne iş! Nasıl oluyor! ★★★ Fetullahçılar; “İmam Modeli” tipi örgütlenip devlete yerleşmişlerdi. Kainat imamı. Türkiye imamı. Bölge imamı. İl imamı. İlçe imamı. Mahalle imamı. Ev (hücre) imamı. Ablalar. Abiler. İktidar ortağı idiler. ★★★ Gündüz vakti başarısız bir darbe yapmaya iteklendiler. İmamların bir bölümü yakalandı. Bir bölümü ise kaçtı ya da kaçırıldı. Geldik bugüne! İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı operasyonuna başlatınca Süleymancıların da “Kolordu Modeli” ile devlete sızmış olduklarını halk yeni öğrendi. “Kolordu Modelinin” kurucu babalığını ve teorik önderliğini Süleymancıların Kozan İmamı Mustafa Akyıldız adlı bir lacivert takkeli yapmış. Biliyorsunuz, askeri terminolojide kolordu; birden fazla tümeni bünyesinde toplayıp yöneten üst düzey komuta kademesine verilen addır. ★★★ Merkez kolordu. Bölgesel kolordu. Şehir kolordusu. İlçe kolordusu. Mahalle kolordusu. Yurtlar kolordusu. Kurslar kolordusu. Kim kime nasıl bağlı, FETÖ’ nün “mahrem imamı” vardı, bunların da “mahrem kolordusu” var mı? Soruşturma ilerlesin, Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, toplumu bilgilendirsin biz de öğreneceğiz. Bence öğrenemeyeceğiz. ★★★ Süleymancılar da ellerindeki dini topluluğu “merkezden taşraya” doğru bölümlere ayıran “emir veren-emir alan-Mehdi ilan eden” ve Allah ile Peygamber ile ayet ve hadislerle aldatan model kurarak, devlete hangi pompalama ve hortumlama yöntemleriyle sızdıkları, Almanya’daki işçilerin dini inancını alet edip palazlanıp holdingleşerek Türkiye’de devlet kaynağını nasıl soydukları, kimlerce korunup kollandıklarını anlayacağız. İnşallah anlayacağız! Bence anlamayacağız. Süleymancılar, muhafazakar partilerde siyasetin göbeğine kadar sızıp, bu ülkede bakan çıkartacak kadar dini cemaat markası yaratmış adamlar. ★★★ Soruşturma bakanlara, devletin üst kademe bürokratlarına ve onları oralara atayana gelip dayanırsa ne olacak? Yandı gülüm! Keten helva! Üç-beş günah keçisi. Kapatacaklar. Son habere göre, Süleymancı liderler, “kara para aklama evraklarını” İstanbul’da Ümraniye’de bir özel hastanenin bodrum katında yakmışlar! ★★★ Süleymancı pompası, Almanya’da işçilerden topladığı parayı Türkiye’de gıda-market, kuyumculuk, turizm, meyve suyu, yurtlar, vergiden muaf vakıflar ağırlıklı yatırıma dönüştürürken ve Türkiye’de büyüdükten sonra parayı yeniden Almanya’ya transfer ederken (100 milyar TL diyorlar) hangi bakanlık üst düzey yönetimi ile iktidar bürokrasinin hangi önde gelenlerinden koruma, kollama, teşvik, destek, iş birliği aldı? Sorabilecek miyiz? Bence soramayacağız. ★★★ Süleymancı pompasına operasyon, “aslında lacivert takkeliler arsında bir liderlik kapışmasının” dışa vurumu mu, onu da öğrenemeyeceğiz. Bu yılın ilk 6 ayında 182 devlet kurumundan toplam 13 bin 738 iktidar bürokratı, devlet kesesinden, yurt dışına geziye gönderildi. Çok şanslı bu 13 bin 738 devlet görevlisinin kaçı Almanya’da, Avrupa’da Süleymancı sofralarında ağırlandı? Bilecek miyiz? Bence bilemeyeceğiz. PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Buz gibi soğudum Reis’ten! Devlet Bahçeli’nin partisi ile Tayyip Erdoğan’ın partisi, ikisi birden hızla “tabela partisine” dönüşüyor. Research (Araştırma) İstanbul adlı bir şirket; 13 bin 770 kişiyle bir anket yapmış. AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın, neden partiden uzaklaştıklarını ortaya koyan 11 sayfalık bir rapor yazmış. Bu rapora göre; ankete katılanların yüzde 71’i; “Buz gibi soğudum Reis’ten” demişler. Yüzde 79’u “ülke ekonomisinin gidişini çok kötü” gördüğünü, yüzde 57’si “gelecek yılın daha kötü olmasını” beklediklerini, yüzde 63’ü de “ekonomik sıkıntıdayız, geçinemiyoruz” cevaplarını vermişler.