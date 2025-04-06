Derbide oynayan 7 oyuncuyu değiştirmişti Mourinho. Sebebi yorgunluk muydu, yoksa fatura mı kesmişti? Kendisine göre yıpranmamış isimlerle bu maça başlamak istemişti. Mesela 3 hafta önce kadroya almadığı Maximin sahadaydı. Kadro dışı bırakmıştı onu. Sol kanadı ayağa kaldıran Kostic kulübede bile yoktu. Kostic konusu bir teknik direktör tercihi buna saygı duyulur ama tek santrforlu hücumda Dzeko’nun istediği topları en iyi o atabilirdi.



Sağ taraftan içeriye yönelmeye çalışan Tadic, etkisini hiç hissettiremedi. Birbirinden kopuk oynayan, temposuz bir takım izledik ilk devre. Trabzonspor takım savunmasını iyi yaptı. Mücadeleci oyunu ile Fenerbahçe’yi zor durumlarda bıraktı. Mourinho, maçta dörtlü oynamayı düşünmüştü. Değişim sancılıdır. Savunmanız hata yapmaya müsait duruma gelebilir. Uğurcan’dan gelen top, savunmayı karıştırdı. Mert Müldür Zubkov’a göz markajı yaparken o çabuk oynadı. Banza bıraktı, Draguş attı.



İlk yarıda istediklerini yapamayan Samuel, bu kez penaltıyı aldı. Talisca penaltıyı iyi kullanırken ikinci yarının hemen başında beraberlik gelmişti. Trabzonspor, Fenerbahçe’nin baskısını kıramıyordu golden sonra. Baskının gol getireceği belliydi. Skriniar’ın sürpriz çıkışında topu ağlara yollamasıyla geri dönüş tamamlanmıştı. Maximin, dün akşam Trabzonspor savunmasını ikinci yarıda çok yıprattı. Hazırladığı pozisyonda klas vuruşu yapan Talisca olmuştu. Bazı goller vardır, aradan yıllar geçse de konusu geçtiğinde ne muazzam goldü diye hemen hatırlarsanız. Sol ayağıyla topun gelişine nefis vurmuştu Talisca. Unutulmayacak bir gol attı. Onun hat-trick yapma günüydü.



Mourinho’nun değişim isteği ikinci yarıda erken gelen golle işe yaramıştı. Kadroda önümüzdeki haftalarda yine büyük revizyon olacak mı bunu göreceğiz. Fenerbahçe için önemli olan, liderle puan farkının üçe inmesi.