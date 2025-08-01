Solskjaer ile oyuncuların farklı bir dünyası var. Hoca maçtan önce “İlk golü mutlaka biz atmalıyız” derken, maçın başlangıcı takım açısından çok kötüydü. Yan paslar, yavaş futbol, kazanılamayan ikili mücadeleler ile “Bu takım maça nasıl hazırlanmış?” sorusu net olarak akıllara geldi. Son yılların en zayıf ve deneyimsiz orta sahası zaten bir şey yapamazdı.

Erken yenen gol ile çok az olan umutlar iyice tükendi. Demir Ege ve Kartal ile bu maçları olumlu bitirmeniz imkânsız.

Emirhan’dan sol bek yaratmak tam bir futbol romantiği düşüncesi. Neymiş efendim duran toplarda kafa topu hakimiyeti için oynuyormuş. Rakip kaleye gidebilsen bu dediklerin olabilir değerli hocam. Joao Mario dribbling yapamayan bir kanat oyuncusu. Orada oynayamaz. Böyle bir savunma ile ilk yarı ikinci golü yemek kaçınılmazdı.

Kötü futbol oynama anlamında her sezon üstüne koyan bir takım olabilir mi? Evet, oluyormuş, bunu da gördük.… Böyle durağan oynayan takımda umutlu olduğum Abraham ve Rafa Silva gibi iyi olan oyuncular da maalesef kayboldular. Teknik direktör yeme makinası oldu bu oyuncu topluluğu. Bir an önce birçoğunun biletinin kesilmesi şart. Bu işin mazereti kalmadı. Shakhtar ikinci devrenin büyük bölümünde tempo sunu düşürmeseydi yine facia bir sonuç ortaya çıkardı.

Dünkü maçta ortaya çıkan başka bir görüntü daha vardı. Takımın çoğu enteresan bir şekilde fizik olarak bitikti. Sezon başında yorgunluk bazen olabilir ama bu kadar fazla olması çok şaşırtıcı. Sezon başlayana kadar kaç transfer yapılabilir? Eğer daha çok vakit kaybedilirse bir yıla daha yazık olacak, bu belli oldu.