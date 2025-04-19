Beşiktaş’ın bu maçta topa daha fazla sahip olması gerekiyordu. Bunu ilk devre itibarı ile başardılar. Sonra disiplinli ve organize bir takım görüntüsü şarttı, bunu da gerçekleştirdiler. Chamberlain, Rashica ve en son Rafa Silva’nın vuruşuyla gelen gol estetik şekilde hazırlanmıştı.

Genelde riske girmeyen orta alan ve savunma, tek top oynayarak Göztepeli oyuncuları çok koşmaya mecbur etti. Uzun süre sonra Hadziahmetovic maça ilk 11 başlamıştı. 45 dakikayı hatasız kapattı. Mustafa, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini ortaya koymuştu. Gol yollarında biraz daha etkili olsa takım için büyük kazanç olacak. Şut açısından Beşiktaş ilk devre sadece 1 şut attı, o da Rafa’nın golüydü. Şutların daha fazla olması şart.

İkinci yarının başında şahane bir gole tanık olduk. İsmail’in ayaklarını havada makas yapıp vurduğu top çok zor yere gitmişti Mert için. Göztepe golle başlamıştı ikinci yarıya. İlk yarıda iyi top yapan Beşiktaş, Göztepe’nin presli oyunuyla 3 pası zor yapmaya başlamıştı. Organize oyun sona erince Göztepe gol arayışlarını sürdürdü.

Rashica hücum bölgesinde çok top ezdi. Koşan, çalışan ve çırpınan Gedson Fernandes elinden geleni yapmıştı. Beşiktaş saha içi yardımlaşmayı unuttuğunda çok zor anlar yaşıyor. Takımın gol yedikten sonra her an tekrar gol yeme düşüncesi bütün oyuncuları çok etkiliyor. Amaç sadece sonucu korumak olunca hücum organizasyonu olmaması çok doğal. Semih oyuna girdikten sonra sadece iyi niyetliydi ama hücum bölgesinde hiçbir şey yapamadı sadece bir şut girişimi vardı.

Her şeyi anladım da Tayyip Talha’nın yine sağ kanat savunmaya koyup öne Svensson’un alınmasını çözemedim. Deplasmanda savunma ağırlıklı oyuna döneceksen çok iyi ani atak stratejisi yapman lazım. Beşiktaş bu maçta sadece idare etti, o kadar.