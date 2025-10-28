‘Ben maçı kazanmak istiyorum’ duygusunu sahaya yansıtarak oyuna başlamıştı Fenerbahçe. Gaziantep son yılların en başarılı sonuçlarını alıyordu Burak Yılmaz’la. Kolay maç değildi Tedesco için. En Nesyri’nin maçın başında gelen golü, Fenerbahçe’nin oyun hakimiyetini tamamen almasını sağlamıştı.

İlk yarıda şöyle bir görüntü vardı mesela; Fenerbahçeli yedi oyuncu, Gaziantep yarı sahasında pres yapıyordu. Bu görüntü öncelikle antrenman temposunun iyi olduğunu gösterir. İsmail ve Alvarez orta sahayı tamamen sahiplenmiş durumdalar. İkinci golün oluşumunda İsmail sahnedeydi. Asensio sonrasında asisti yaptı. En Nesyri yine attı. Bu sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynamıştı Fenerbahçe. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirsen Bayern Münih olursun.

Presli oyun, doğal olarak yorgun oyuncu sayısını artırmıştı. Tedesco bu yüzden değişiklikleri hemen yaptı. Gaziantep hücum düşüncesinde riskleri alırken, Fenerbahçe de farkı açacak pozisyonlar yakalamaya başlamıştı. Maçın son bölümlerinde üstünlük yine Fenerbahçe’ye geçti. Direkten dönen üç top ve kaçan fırsatlar vardı.

Talisca serbest vuruşlarda ustalığını attığı nefis golle bir kez daha kanıtlamıştı. Sonrasında yine Talisca sahne aldı ve yaydan nefis bir şut ile Fenerbahçe’nin 4. golünü attı. Tedesco’nun oynattığı tempolu oyundan takım da büyük keyif alıyor. Hafta sonu oynanacak derbi, Fenerbahçe’nin lig maratonu için çok büyük önem kazandı.