Nereden nereye geldik?

40 yıldır Türkiye’yi kana bulayan, Türk halkına derin acılar yaşatan teröristbaşı, neredeyse “Vatan kurtaran kahramanı” ilan edilecek!

İmralı mahkûmu Abdullah Öcalan’ın “Silahları bırakın” çağrısına uyacaklarını açıklayan Kandil’deki PKK’lılar “ateşkes” ilan ettiler ama “Silah bırakmamız için önce Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması lâzım!” dediler.

Şartları bu... Terör çetesinin elebaşları, kendilerini devletle bir tutuyorlar!

“Terörsüz Türkiye” sözü kulaklara hoş gelse bile gelişmeler pek hoş değil!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni açılıma tedbirle, ihtiyatla yaklaşmakta haklıdır.

Mansur Yavaş “Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle sürece temkinli yaklaşıyorum” dedi.

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2023 seçimlerinde CHP için “Bunlar PKK destekçisi, terörist” diye yeri göğü inleterek aleyhte propaganda yapan Cumhur İttifakı (AKP+MHP) şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan’la diyalog halinde...

Devlet Bahçeli’nin önceki gün DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan’ı arayıp “Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz” dediği açıklandı.

Nereden nereye?

Bir vakitler “Bunlar terörist. Anayasa Mahkemesi bölücü partiyi kapatsın” diye haykırıyordu, şimdi neler diyor?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Öcalan’ın PKK’ya “Silah bırak” çağrısına neden mesafeli bir duruş sergiliyor?

Çağrının kayıtsız ve şartsız olmadığını söyleyen Mansur Yavaş “Sürece temkinli yaklaşıyorum” diyor ve ekliyor:

“Bunun nedeni, Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamadır. Anayasa’nın (Türklüğü tanımlayan) 66’ncı maddesinin değiştirilebileceğini söylüyor. Sanki daha önceden söz verilmiş gibi ‘Cumhurbaşkanı’nın sonsuza kadar seçilmesinin önü açılmalı’ diyor. Ne planlanıyorsa açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgi verilmelidir.”

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Binali Yıldırım’ın, Mansur Yavaş’ı kuşkulandıran açıklaması özetle şöyledir:

- “Bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryaniler, Abazalar, Çerkezler var. Vatandaşlık tanımı yeniden gözden geçirilebilir. (Yani Türk kimliği üst kimlik olmaktan çıkartılabilir!)

- Yerel yönetimlere yetki devri yapılabilir. (Yani özerk hale getirilebilir.)

- Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığının yolu açılmalıdır.”

İşte harekâtın püf noktası bu... “Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamak.”

Binali Yıldırım bunu açıkça ilan ediyor!

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Mansur Yavaş’ın sürece temkinli yaklaşmakta haklılık payı büyük...

Çağrının arkasına ciddi tuzaklar var gibi görünüyor!

Anayasa’daki “Türklük tanımı” değiştirilecek, yanına Kürt, Süryani, Arap gibi etnik kimlikler eklenebilir. “Türkçe’den başka dil kullanılamaz” ifadesi değiştirilip “Devletin resmi dilleri “Türkçe ve Kürtçe”dir şekline dönüştürülebilir!

“Tek dil, tek millet, tek memleket” yapısı kaldırılabilir...

Peki, sonra? En vahim soru şu:

Ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalır mı?

Küçük ortak çok sert çıktı!

Öcalan’ın açıklamasına AKP içinde bile tereddütle bakanlar var. Mesela Bülent Arınç, mesela Şamil Tayyar...

Tayyar “Çağrının ek protokolü var mı? Genel af, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi?” diye çekincesini açıklarken, Bülent Arınç “Kendimizi fazla şeylere odaklayarak bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş!” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ise sürece çok sert tepki göstererek şöyle dedi:

“Terörist başına, terör örgütüne ve örgütün kurdurduğu siyasi parti görünümündeki yapılanmaya ve onların ipini tutan küresel emperyalist güçlere asla güvenmiyoruz. Öcalan’ın açıklaması, sürecin ülkemizi hangi kötülüklere götüreceğine dair önemli ipuçları vermiştir. Teröristle müzakere edilmez, onlarla topyekûn mücadele edilerek kökleri kazınır!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bazılarının iyiliği, zalim avcının kuşlara yem atması gibidir!