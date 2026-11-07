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Amerikan halkının Başkan Trump’ı cezalandırmasının en önemli sebebi artan hayat pahalılığı, büyüyen yoksulluk ve akaryakıt zamları...

Amerika’da bu pahalılığı Trump’ın, Katil Netanyahu’nun kuyruğuna takılıp İran’a karşı başlattığı savaşın sarsıcı masrafları yarattı. Operasyonların ağır maliyeti Amerikalılara “Hayat pahalılığı” olarak dönünce halk araseçimde faturayı Trump’a kesti.

Trump, ABD Başkanı olduğundan bu yana yalnız Amerikalıları değil, tüm dünyayı çok gerdi, yordu, bunalttı. Sonuçta kendi halkından ağır bir tokat yedi.

O şimdi, Amerikalıların tabiriyle “Lame duck” yani “Topal ördek”

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Topal ördekler sekerek yürür, rahat uçamazlar. Hareket yetenekleri sınırlıdır, dilediklerini yapamazlar...

Şimdi Trump da öyle... Gerçi başkanlık görevine iki yıl daha devam edecek ama kolu-kanadı kırık olarak...

Amerikan Kongresi’nin iki kanadında da Senato ve Temsilciler Meclisi’nde büyük zafer kazanarak çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Trump’ın önünde ciddi bir fren...

Trump, onların onayı olmadan yasaları geçirmekte, önemli işlerde, üst düzey atamaları yapmakta en ufak bir adım atamayacak, bir büyükelçi bile tayin edemeyecek.

Trump’un bundan sonra dünya ülkelerine efelenmesi, “Bombalarım, yerle bir ederim, asarım, keserim” diye posta koyması da Demokratların iznine bağlı...

Halktan kopan siyasetçiler kendi sonlarını hazırlar. Kaybettiği ara seçimler Trump için sonun başlangıcı oldu.

O artık “Topal ördek!”

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Gelelim Türkiye-ABD ilişkilerine...

Sevgili okurlar...

Trump sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övüyor “O benim dostumdur. Onu seviyorum. O da beni sever” diyordu ama bunlar hep lâfta kalıyordu. Türkiye olarak şimdiye kadar Trump’tan hiçbir fayda görmedik.

Trump yönetimi parasını peşin ödediğimiz F-35 uçaklarını bile vermediği gibi paranın da üzerine yattı.

Türkiye’yi CAATSA yaptırımları uyguladığı ülkeler listesine aldı.

CAATSA, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” demek...

Amerika’nın CAATSA yaptırımlarının uyguladığı üç ülke vardı: Rusya, İran, Kuzey Kore...

27 Ekim 2017 tarihinde (Trump’ın ilk başkanlık döneminde) Türkiye de dördüncü hasım ülke olarak CAATSA’ya dahil edildi.

Trump, “Türkiye hakkındaki CAATSA kararını kaldıracağız” dedi ama kaldırmadı. Bundan sonra hiç kaldıramaz. Çünkü artık ipler Demokratların elinde...

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Amerikan Kongresi’nde Demokratların çoğunluğu kazanması bizim için pek iyi olmadı.

Amerika ile ilişkilerde Türkiye’yi zor günler bekliyor olabilir. Çünkü Demokratların Türkiye’ye bakış açısı maalesef iyi değildir.

Demokrat senatörlerin önemli bir bölümü Türkiye karşıtı...

Dış politikasını tek adama, sadece Trump’a göre endeksleyen Türkiye’ye Kongre yeni engeller çıkarabilir.

Trump’ın sevgisinden bir fayda görmedik.

Demokratlardan da fayda görmemiz zayıf bir ihtimal!

Dış politikada da zor bir döneme girdik!

Kim bu umulmayan kişiler?

“Rüşvet, usulsüzlük, suiistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkarılıyor. Tabii bir gerçek var. Nedir bu gerçek? Bakıyorsunuz hiç ummadığımız insanlar bu işlerin içerisine girmişler...”

Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait... Güney Kore gezisinden dönerken uçakta basın mensuplarına söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın “Hiç ummadığı insanlar” kimler olabilir?”

İnsanlar bunu merak ediyor, kendilerini soyan “umulmayan kişileri” öğrenmek istiyor. Fakat...

Sayıları belli, isimler belli ama kamuoyuna açıklanmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı mikroptan temizleyecek, her açıdan sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız” diyor ama sadece bu yetmez.

Tüm topluma ders olması için vurguncular (kim olursa olsun) açıklanmadan, kamuoyunda kaybolan güven yeniden yeşeremez!

GÜNÜN SÖZÜ

Allah insana hayatı satmamış “Kullan” diye emaneten vermiştir!