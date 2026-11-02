Sahasında coşkulu oynayan, pres yapan ve rakibe üstünlüğünü kabul ettiren Beşiktaş takımı, deplasmanlarda henüz o coşkulu oyun anlayışını yansıtamayan bir görüntüye sahip. Bu durumun oluşmasındaki en önemli etken dışarıda maç kazanamamaktı. İtaliano bu problemi aşmak zorunda olduklarını söylemişti. Dün akşam orta sahaların çabuk geçildiği, temponun yüksek olduğu bir maç izlemeye başlamıştık. Böyle oyunlarda bireysel yetenekler ön plana çıkar.

Rıdvan’ın attığı klas topu filelere gönderen Trossard, takımını rahatlattı. İkinci yarının hemen başında Vlahovic ile gelen 2. gol ise kontrolün tamamen Beşiktaş’a geçmesini sağlamıştı. Trossard’ın hücum aklı kuşkusuz bu sezon Beşiktaş’ın en büyük kazancı. Maç 2-0 olunca oyun bitmiyor ama.

Beşiktaş’ın savunma bloğunda konsantrasyonu düşen oyuncuların fazlalığı ve Olaitan’ın top kaybı sonucu Winck farkı bire indirmişti. İtaliano’nun Oh ve Olaitan değişikliği orta alanda Beşiktaş’ı zorlamaya başladı. Bu problemi yine Trossard’ın hücum zekasıyla geçiştirmeye çalışan bir takım izliyorduk.

Yine bir tokat vakası yaşadı Vlahovic ve Beşiktaş. Ne olacak bu işin sonu, çok merak ediyorum. Trossard’ın sakatlık problemi oluşmadıysa oyundan çıkarılması riskli bir karardı. Maç “Ben gidiyorum” diye bas bas bağırıyordu adeta. Rafferty kafayla beraberliği getirmişti. Murillo-Taylan değişimi de istenileni veremedi. Takımın deplasmanda kazanamaması artık bir fobi. Böyle kayıplar sizi adım adım zirveden uzaklaştırır.