Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünyanın en büyük askerî ve ekonomik gücünün başındaki adam...

Kendisini vazgeçilmez sanan...

Dostlarını küçümseyen, rakiplerini aşağılayan, müttefiklerini tehdit eden...

Bir gün dost dediğine, ertesi gün düşman diyen...

Devlet yönetimini ticari pazarlığa dönüştüren...

Ve kendisini dünyanın kurtarıcısı olarak gören...

Trump!

★★★

Trump’ı Türkiye’nin dostu olarak görenler var.

Türkiye’yi sevdiğine inananlar...

Peki, Trump Türkiye’yi gerçekten ne kadar sevdi?

Gelin, yaptıklarına bakalım.

★★★

2018...

ABD, Rahip Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle Türkiye’nin iki bakanına yaptırım uyguladı.

Ardından Türk çelik ve alüminyumuna uygulanan ek gümrük vergilerini artırdı.

Türk lirası ağır baskı altına girdi.

★★★

2019...

Trump, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askerî harekâtı nedeniyle ekonomisini mahvetmekle tehdit etti.

Sosyal medya paylaşımında Türkiye ekonomisini yok edebileceğini söyledi.

Ardından, Türkiye’ye yeni yaptırımlar açıkladı.

Cumhurbaşkanı’na gönderdiği mektupta, diplomatik nezaket sınırlarını aşan ifadeler kullandı.

★★★

2020...

Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle, ABD’nin hasımlarına (düşmanlarına) uyguladığı CAATSA yaptırımlarını onayladı.

Türkiye’yi F-35 programından çıkardı.

Milyarlarca dolarlık savunma yatırımı ve Türk Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon planları olumsuz etkilendi.

★★★

İşte Trump’ın Türkiye’ye bıraktığı miras...

Ekonomik tehditler...

Yaptırımlar...

F-35 krizi...

Ve hâlâ, Türkiye’de Trump’ın seçim yenilgisine üzülenler var!

★★★

Trump döneminde, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sevgisi de bir başka...

20 Aralık 2019...

Trump, ABD’nin İsrail, Yunanistan ve GKRY ile askerî ve enerji işbirliğini güçlendiren Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası’nı imzaladı.

Türkiye, bu ortaklığın dışında kaldı.

★★★

2020...

Trump, 1987’den beri GKRY’ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılması adımını attı.

Rum askerlerinin, ABD askerî eğitim programlarına katılmasının önünü açtı.

Bir yanda, Yunanistan ve GKRY ile genişletilen askerî ortaklık...

Öte yanda, F-35 programından çıkarılan, CAATSA yaptırımları kaldırılmayan Türkiye...

Millî Muharip Uçak KAAN’ın motorları konusunda, hâlâ ABD’nin ihracat iznini bekleyen Türkiye...

Ama Trump, Türkiye’yi çok seviyor!..

Öyle bir sevgi ki...

Yunanistan’a silah, Rum yönetimine destek, Türkiye’ye yaptırım...

Hani derler ya...

“İnsan sevdiğini öldürür!”

Trump’ın sevgisi de böyle...

Sevdikçe öldüren, övdükçe bedel ödeten...

★★★

Peki, Müslüman dünyasına ne yaptı?

6 Aralık 2017...

Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı.

Ardından, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı.

Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal şehri...

Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kutsal topraklar.

★★★

2018...

Trump yönetimi, Filistinli mültecilere yardım sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşu UNRWA’ya mali desteğini kesti.

Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik bazı ekonomik yardımları durdurdu.

2019...

İsrail’in 1967’de Suriye’de işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdı.

★★★

2025...

Savaşın yıkıma uğrattığı Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesini ve ABD’nin Gazze’nin kontrolünü devralmasını önerdi.

2026...

İran’a yönelik askerî saldırıları, bölgedeki savaşı daha da genişletti.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Katar’dan İsrail’le normalleşme anlaşmalarına katılmalarını istedi.

Bölgede yürütülen diplomasiyi bile, İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesine bağladı.

★★★

İşte, Müslüman dünyasının çok sevdiği Trump!

Kutsal kent Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan...

Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini kabul eden...

Filistinli mültecilere yardımı kesen...

Gazze’deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesini öneren...

İran’a karşı savaşı başlatan...

★★★

Trump, sadece bir ABD başkanının adı değil...

Gücü hukukun, kişisel sadakati liyakatin, çıkarı ahlakın üzerinde tutan bir siyaset anlayışının temsilcisi...

Gerçeği propagandaya, siyaseti gösteriye, ilişkileri ticarete dönüştüren bir zihniyet...

Makyavelli, “Hükümdar” adlı eserinde iktidarı korumak için gerektiğinde verilen sözden dönmeyi, sevgi yerine korkuya dayanmayı öğütler.

Trump, bu siyaset felsefesinin günümüzdeki en sadık temsilcilerinden biri.

Güç ve makam uğruna, her yolu mubah sayan bir iktidar tutkusu...

★★★

Ve şimdi...

ABD’de seçmenlerin çoğu Trump’a sırt çevirmişken...

Müslüman dünyasında onun için üzülenler var...

Kudüs’ü unutanlar...

Gazze’yi görmezden gelenler...

Ne hazin bir çelişki!..

Kendi ülkesindeki seçim yenilgisine, uzak coğrafyalarda ağıt yakanlar var...