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36’ncı NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenecek.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran 2026’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Beyaz Saray’da kabul etti.

NATO Genel Sekreteri, her yıl olduğu gibi, zirvenin gündemini ve alınacak kararları Trump’a sundu.

Çünkü, NATO’nun patronu ABD...

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Tump, Rutte ile görüşmesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

NATO Zirvesi’ne, “Erdoğan için gidiyorum” dedi.

“Türkiye’ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt:

“Sanırım öyle... Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.”

Trump’ın İran savaşıyla ilgili sözleri ise oldukça dikkat çekiciydi:

“O (Cumhurbaşkanı Erdoğan) benim bir dostum ve savaşın dışında kaldı... İran’ın tarafında yer alabilirdi... Ben de ondan savaşın dışında kalmasını istedim. O da öyle yaptı.”

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Trump ne zaman Türkiye’yi sevdiğini söylese, çok endişelenirim...

ABD’nin meşhur Dışişleri Bakanı Henry Kissinger der ki; “ABD’nin düşmanı olmak tehlikeli olabilir ama ABD’nin dostu olmak ölümcüldür.”

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16 Mart 2025...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, telefonla görüşürler.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bölgesel politikalarımızda sizinle çalışacağız” der.

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Trump’ın ikinci dönemiyle birlikte...

Gazze’nin geldiği durum belli...

İsrail, Suriye’nin ve Lübnan’ın güneyini işgal etti.

ABD/İsrail, İran’a savaş açtı.

Türkiye için BEKA sorunu olan Suriye’deki PKK/YPG, fiilen özerk bir yapıya kavuştu.

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Tarih bir aynadır...

Gelin, dokuz yıl öncesine gidelim...

6 Aralık 2017...

ABD Başkanı Trump, kendisinden önceki hiçbir ABD Başkanı’nın yapmadığını yapar.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kutsal kent Kudüs’ü, İsrail’in başkenti ilan eder.

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28 Mayıs 2018...

ABD vatandaşı rahip Brunson, casusluk yaptığı suçlamasıyla Türkiye’de tutukludur.

Trump Türkiye’yi açıkça tehdit eder:

Ve 12 Ekim 2018’de, rahip Brunson serbest bırakılır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırır ve der ki:

“Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız...”

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9 Ekim 2019...

Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne karşı “Barış Pınarı Harekâtı”nı başlatır.

Bunun üzerine Trump, Cumhurbaşkanı’na diplomatik kurallara uymayan, ağır bir mektup gönderir.

Ve ABD’yle yapılan görüşme sonucunda, 17 Ekim 2019’da “Barış Pınarı Harekâtı” hedeflerine tam ulaşmadan durdurulur.

Trump böylece PKK/YPG’yi kurtarır.

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2019’da Trump Başkan’dı...

Trump’ın imzasıyla Türkiye, parasını ödediği F-35 savaş uçakları programından çıkarılır.

Ve maliyeti çok yüksek olur.

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Eylül 2020...

Başkan Trump dönemiydi...

Türkiye, Mavi Vatan’daki sondaj, sismik arama tarama gemilerini başka bölgeye kaydırır.

Gidiş, o gidiş...

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1 Eylül 2020...

Trump dönemi...

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY), 1987’den beri uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırır.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde, 20 Ocak 2025’ten itibaren ABD ile GKRY arasında savunma alanındaki ilişkiler daha da derinleşir.

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14 Aralık 2020...

Başkan Trump...

Rusya’dan alınan S-400 sistemi gerekçesiyle Türkiye’ye CAATSA (Amerika’nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımını onaylar.

Tarihte ilk kez, bu yaptırımların hedefi bir NATO üyesi oldu: Türkiye.

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8 Aralık 2024...

Suriye’nin başına Suriye El Kaidesi (HTŞ) lideri El Şara getirilir.

Trump, El Şara’yı kendisinin getirdiğini söyler.

Suriye, tümüyle ABD ve İsrail’in ön bahçesi olur.

Ve İsrail, artık Suriye üzerinden Türkiye’nin komşusudur.

HHH

Ve 2025...

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’la savaşacak sadık bir vekili, Trump’ı bulur.

Ve Trump, İran’la savaşı başlatır...

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Filistin’in tabutuna son çiviyi çakan Trump’ı...

Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıyan Trump’ı...

Parasını ödediğimiz F-35’leri vermeyen Trump’ı...

PKK/YPG’yi koruyan ve desteğini sürdüren Trump’ı...

Doğu Akdeniz’de tercihini GKRY ve Yunanistan’dan yana kullanan Trump’ı...

Severiz, sevmesine...

Ama Trump’ın bizi çok sevmesi, akla şu sözü getirir:

“İnsan, en çok sevdiğini öldürür.”

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7-8 Temmuz 2026 NATO Zirvesi’nde, Trump’ın Türkiye’ye hediyesi ne olacak?

Milli Muharebe Uçağı KAAN için milli motor üretilinceye kadar F-16’larda kullanılan ABD yapımı GE F-110 motoruna ihtiyaç var.

ABD, bu motorların Türkiye’ye satışına izin vermiyordu.

Trump işte bu motorları Türkiye’ye verecek.

700 milyon dolarlık satış paketinde, 60 mı, 90 mı?

Kaç motor olduğunu göreceğiz...

Trump’ın hediye paketinde parasını ödediğimiz F-35’ler var mı?

Hayır, çünkü F-35 ABD Kongresi’ni ilgilendiren bir sorun...

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“Kıbrıs NATO’ya girsin, Türk askeri adadan çekilsin, Türkiye’nin garantörlüğü sona ersin; Türklerin yeni garantörü NATO olsun” söylemleri yükselirken...

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, artık kesinleşmişken...

“Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte anayasa değişikliği tartışmaları gündemin merkezine yerleşmişken...

Trump’ın Türkiye özel elçisi Tom Barrack’ın, “Ulus devlet yerine Osmanlı modeline dönün” sözleri yankılanırken...

İşte tam da böyle bir dönemde...

Trump’ın Türkiye’yi çok sevdiğini söylemesi...

Sizi bilmem ama beni çok çok endişelendiriyor.