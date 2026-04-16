İngiltere ve Fransa, 7 Kasım 1918’de Orta Doğu’yla ilgili ortak bir bildiri yayımladılar.

Bildiride, “Uzun zamandan beri Türklerin zulmü altında yaşayan halkların kurtuluşu için” savaştıklarını belirttiler.

İki devlet, Orta Doğu’da, halkların seçimlere dayanan ulusal hükümet kuracaklarını bildirdiler.

★★★

Ve 1920’de, İngiltere ve Fransa Orta Doğu’yu paylaştılar.

Suriye ve Lübnan Fransa’ya; Irak, Ürdün ve Filistin İngiltere’ye verildi.

1920 Temmuz’unda, 90 bin Fransız askeri Suriye’ye girdi.

Fransa, Lübnan topraklarını iki katına çıkararak, Lübnan’ı Suriye’den ayırdı.

Geri kalan Suriye’yi eyaletlere böldü ve federal bir sistem kurdu.

★★★

Filistin de Suriye’den ayrılarak, İngiltere mandası altına girdi.

İngiltere, bu dönemde Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine göz yumdu.

Bunun üzerine, Araplarla Yahudiler arasında 1921, 1929, 1933 ve 1937-1939’da çatışmalar oldu.

★★★

1945’te, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan ve Yemen, merkezi Kahire’de olmak üzere “Arap Birliği”ni kurdular.

Kuruluş amacı, İsrail’le mücadele etmekti.

★★★

İngiltere, Filistin sorununu 1947’de Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıdı.

BM, Filistin’in Arap ve Yahudiler arasında bölünmesine, Kudüs’e de tarafsız bir statü verilmesine karar verdi.

Filistin’de, Aralık 1947’de Arap ve Yahudiler arasında şiddetli çatışmalar oldu.

★★★

İngiltere, 14 Mayıs 1948’de Filistin üzerindeki manda yönetimini kaldırdı.

Ve aynı gün, İsrail devletinin kuruluşu ilan edildi.

ABD, İsrail’i kurulduğu gün tanıdı.

Sovyetler Birliği, üç gün sonra tanıma kararı aldı.

Türkiye ise, 28 Mart 1949’da İsrail’i resmen tanıdı.

★★★

Filistin’den çekilen İngiliz kuvvetleri, yerini Yahudilere bırakıyordu.

Arap devletleri Mısır, Irak, Ürdün, Suriye ve Lübnan, Filistin’in bölünmesi karşısında önceden aldıkları karar gereği İsrail’e savaş ilan ettiler.

Ve 15 Mayıs 1948’de Filistin’e girdiler.

ABD ve Sovyetler Birliği, 1948 Savaşı’nda İsrail’i desteklediler.

★★★

1948 Arap-İsrail Savaşı, yaklaşık bir yıl sürdü.

İsrail’in sadece 75 bin kişilik ordusu olmasına rağmen, beş Arap ülkesinin ordularını yenilgiye uğrattı.

★★★

Sonuçta Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında ateşkes anlaşmaları imzalandı.

İsrail, ateşkes anlaşmalarıyla kurulduğu andan daha fazla toprağa sahip oldu.

Savaşın sonunda, uluslararası statüye sahip Kudüs’ün yarısı İsrail’in eline geçti.

★★★

Altı Gün Savaşı...

Kasım 1966’da Suriye ve Mısır arasında; 30 Mayıs 1967’de Mısır ile Ürdün arasında bir savunma antlaşması imzalandı.

Gerginliğin tırmanması üzerine, 5 Haziran 1967’de İsrail uçakları Mısır, Ürdün ve Suriye havaalanlarını bombaladı.

Ve 400’den fazla Arap savaş uçağı, yerdeyken tahrip edildi.

1967 Savaşı’nda, İsrail Filistin’de Batı Şeria ve Suriye’de Golan tepelerini işgal etti.

★★★

Altı Gün Savaşı, Araplar için tam bir hezimetti.

Sovyetler’in etkisiyle ateşkes ilan edilmeseydi, İsrail Şam’ı ele geçirmiş olacaktı.

İsrail topraklarını dört kat artırmış oldu.

Kudüs’ün tümü İsrail’in eline geçti.

★★★

Yom Kipur Savaşı

1967 Savaşı öncesi sınırları elde etmek amacıyla, 6 Ekim 1973’te Suriye ve Mısır, İsrail’e karşı Yom Kipur Savaşı’nı başlattı.

Fakat, Araplar yine başarılı olamadı.

★★★

2003...

ABD, “Arap Birliği”nin en güçlü ülkelerinden Irak’ı işgal etti.

Irak parçalandı.

Ve 2003’ten bugüne, Irak kendi güvenliğini sağlayacak bir güce henüz ulaşamadı.

★★★

2017...

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı aldı.

★★★

25 Mart 2019...

Trump, Suriye’nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail’in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

Trump’ın ikinci döneminde İsrail, Suriye ve Filistin’de işgal ettiği toprakları daha da genişletti.

★★★

2011-2024...

Sözde “Arap Baharı”, gerçekte “Kanlı Sonbahar” fırtınası estirildi.

Bu fırtınaya, Türkiye’de “Arap Baharı” diyen sözde “aydın”, “yorumcu” oldu.

Ve bu fırtınada, “Arap Birliği”nin güçlü iki ülkesi Suriye ve Libya dağıtıldı.

★★★

8 Aralık 2024...

Suriye’nin başına Suriye El Kaidesi (HTŞ) lideri El Şara getirildi.

Ve Suriye, tümüyle ABD ve İsrail’in ön bahçesi oldu.

Ve İsrail, Suriye üzerinden Türkiye’nin komşusu oldu.

★★★

2025...

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’la savaşacak sadık bir vekili, Trump’ı bulmuştu...

★★★

2026’ya gelindiğinde...

1945’te İsrail’le mücadele etmek üzere kurulan “Arap Birliği”, ABD ve İsrail’in işini kolaylaştıran bir anahtara dönüştü.

★★★

Ve bugün, Trump’ı en çok Körfez Arap ülkeleri sever.

Filistin’in tabutuna son çiviyi çakan Trump’ı...

Kutsal kent Kudüs’ü, İsrail’in başkenti ilan eden Trump’ı...

Çok severler...

★★★

Hediyelere boğdukları, uçak hediye ettikleri, ondan rekor düzeyde silah satın aldıkları, yere göğe sığdıramadıkları Trump’a sevdalı...

Ama, hakkını yemeyelim Trump da Türkiye’yi çok sever...

★★★

Irak’ın işgalinde, Suriye ve Libya’nın dağıtılmasında hangi ülkeler ABD ile işbirliği yaptı?..

Ve İsrail’in önünü açtı...

Tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken...